La Seu dona el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan amb la rebuda de la Flama del Canigó

La Seu d’Urgell ha iniciat aquest migdia de dimarts els actes de la revetlla de Sant Joan amb la tradicional rebuda de la Flama del Canigó al Parc del Cadí. L’alcalde de la ciutat, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde, Gemma Tó, han participat en aquest acte simbòlic que dona inici a la celebració. Els Fallaires d’Andorra la Vella han estat els encarregats de portar la flama fins a la Seu d’Urgell, on s’han encès els quinqués, llànties i altres elements que particulars i representants de diferents pobles i entitats han portat per a encendre posteriorment les fogueres als seus municipis. Durant l’acte, Òmnium Cultural Alt Urgell ha fet la lectura del manifest de la Flama del Canigó.
La celebració continuarà durant la tarda i la nit amb els diferents actes previstos, entre els quals destaquen la baixada de la Flama fins a l’aparcament Doctor Peiró, la botifarrada popular, l’encesa de la foguera de Sant Joan i les actuacions musicals programades.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha remarcat que “un any més complim amb la tradició de la rebuda de la Flama del Canigó, una celebració que simbolitza la catalanitat de la revetlla i que ens permet mantenir viu aquest sentiment de país”. Barrera també ha desitjat una bona revetlla a tota la ciutadania i ha fet una crida a la prudència davant les altes temperatures per tal de gaudir de la festa amb seguretat.
La revetlla de Sant Joan, a la Seu d’Urgell, compta amb la implicació de diverses entitats de la ciutat i manté viva un conjunt de tradicions populars que, any rere any, reuneixen veïns i visitants al voltant del foc, la música, la tradició i la celebració de l’arribada de l’estiu.