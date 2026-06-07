La Seu: Dimarts, presentació del llibre ‘Desmemòria letal. Vint-i-cinc dies al setge de Sarajevo’

El dimarts, 9 de juny, a les 19 hores, la llibreria El Refugi acollirà la presentació de ‘Desmemòria letal: vint-i-cinc dies al setge de Sarajevo‘ (Folch & Folch), la nova publicació del periodista i diplomàtic Eric Hauck, que conversarà amb el públic sobre una obra colpidora basada en la seva experiència durant el setge de Sarajevo. L’activitat s’emmarca dins la 3a Mostra Intercultural de la Seu d’Urgell i proposa una reflexió sobre la memòria, la guerra, el periodisme i la responsabilitat col·lectiva davant dels conflictes armats.
Amb només vint-i-quatre anys, Hauck va decidir viatjar a una Iugoslàvia en plena desintegració juntament amb el jove fotoperiodista Jordi Pujol Puente. El que havia de ser una breu cobertura periodística per al diari Avui es va convertir en vint-i-cinc dies atrapats a Sarajevo sota el setge més llarg de la història moderna, que es va allargar durant 1.425 dies. El llibre és, també, un homenatge profundament emotiu a Jordi Pujol Puente, mort per l’impacte d’un projectil mentre documentava la guerra.
Dividida en onze capítols, un pròleg i un epíleg, l’obra reivindica un periodisme de carrer, compromès i viscut sobre el terreny. Hauck traça un relat que combina memòria personal, context històric i denúncia política per a explicar com els ultranacionalismes, la propaganda i la manipulació informativa van contribuir a desencadenar una tragèdia que va causar més d’11.500 víctimes mortals a la capital bosniana.
Desmemòria letal és una lectura necessària i vigent, que interpel·la el present a través del passat i recorda fins a quin punt l’oblit i la desinformació poden obrir la porta a la repetició de la barbàrie.
Eric Hauck (Saarland, Alemanya, 1968) és periodista i expert en diplomàcia pública. Va ser corresponsal diplomàtic i de guerra a l’Europa de l’Est i al Pròxim Orient entre 1989 i 2003, cobrint esdeveniments com la caiguda del Mur de Berlín, la Revolució Romanesa, la desintegració de Iugoslàvia, el setge de Sarajevo i les guerres del Golf. També va participar en projectes de reconstrucció de Sarajevo després de la guerra i en la constitució del primer equip olímpic unificat de Bòsnia i Hercegovina. Entre 2017 i 2024 va ser delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al sud-est d’Europa. La ciutat de Sarajevo l’ha reconegut, recentment, per la seva trajectòria i pel seu compromís amb els vincles entre Catalunya i Bòsnia i Hercegovina.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.