La Seu celebra, el 14 de juny, la 3a Mostra Intercultural

El regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Mas, acompanyat per Radouane Sahir, membre de la comunitat marroquina a la ciutat que prendrà part en l’esdeveniment, han presentat aquesta setmana, en roda de premsa, el contingut de la 3a Mostra Intercultural de la Seu que tindrà lloc el diumenge, 14 de juny, d’11.00 a 20.30 hores, al passeig Joan Brudieu.
Així doncs el passeig es convertirà, per segon any consecutiu, en el gran aparador cultural amb la presència de dotze països: l’Argentina, Colòmbia, Bolívia, el Marroc, Gàmbia, el Senegal, Algèria, el Pakistan, el Perú, el Brasil, Panamà i la República Dominicana. També hi haurà un expositor de Mans Unides.
Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament amb el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, vol visibilitzar i celebrar la diversitat i la convivència ciutadana. En paraules del regidor Jordi Mas: “la Mostra Intercultural, impulsada per l’Àrea de Solidaritat i Cooperació, ja no és només un projecte, sinó una realitat d’èxit que demostra com la interacció entre tots els qui vivim a la Seu ens enforteix. La diversitat cultural és un fet latent a tot el país i el nostre municipi en forma part activa”. El regidor de Solidaritat i Cooperació ha afegit que “per aquest motiu, des de l’equip de govern apostem fermament per a crear espais de diàleg i convivència que posin en valor aquesta pluralitat, facilitant que neixin noves complicitats i lligams entre tota la ciutadania”.
Un programa farcit d’activitats per a tothom
Durant tota la jornada de diumenge, el passeig oferirà diferents propostes lúdiques i culturals per a tots els públics:
- Conta contes: Narracions tradicionals de diferents cultures de la mà d’Elisabeth Galindez (Veneçuela), Fatima Zahrae Jendara (Marroc), Marwa El Aloui (Marroc) i Tafa Faty (Senegal).
- Concerts i balls: L’ambientació musical anirà a càrrec de la música folklòrica de Los Argentinos, exhibicions de balls tradicionals de Colòmbia, Bolívia i el Perú, i un concert de música en viu amb el grup Son Latino.
- Tallers de cultura viva: Espais oberts on els assistents podran fer-se trenes africanes o conèixer l’art de la henna.
Presentació literària a l’Espai Ermengol
Com activitat paral·lela a la mostra, uns dies més tard, concretament el dijous 18 de juny, a les 19.00 hores, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, es realitzarà la presentació del llibre ‘Mares migrants. Identitat, memòria i vincle’, a càrrec de la mateixa autora de l’obra, Fàtima Saheb.
Tots els actes programats de la mostra són completament gratuïts.