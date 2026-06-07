La 12a Marxa Popular de l’associació Marc GG aplega prop de 400 persones

L’associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua ha organitzat un any més, la seva Marxa Popular que ha recorregut els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella aquest matí de diumenge en la que ha estat ja la dotzena edició. El sol ha lluït un any mes des de primera hora per les prop de 400 persones (malgrat s’han venut prop de 500 dorsals) que han caminat en record dels seus éssers estimats. La sortida l’han donat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i la cònsol d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili i ha comptat amb la presència d’altres autoritats.
La marxa, amb un recorregut pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany d’uns 3,5 quilòmetres, té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per a recordar aquells que ja no hi són. D’aquí el lema de la marxa “Correm per ells”. El benefici de la venda de dorsals i samarretes servirà per a continuar la tasca social que fa l’Associació Marc GG i que es focalitza en diferents accions per a acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers. Després de la marxa, s’ha fet la rifa amb magnífics regals donats pels diversos patrocinadors.
En paraules de la Rosa Galobardes, presidenta de l’Associació Marc GG, “aquest dia és molt especial per a tothom que hi participa ja que permet recordar el fill o la filla, la parella o els pares que ja no hi són, però que sempre es porten al cor i compartir-ho amb altres persones i famílies que han passat per la mateixa situació, però de manera festiva i amable”.