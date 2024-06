La Seu: Dijous s’inaugura la Trobada Empresarial al Pirineu

El president català, Pere Aragonès, en la 34a Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu (TEP)

El president en funcions de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, inaugurarà la 35a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, aquest dijous a la tarda al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell. La intervenció d’Aragonès encetarà dos dies de ponències i taules rodones sobre política, economia i empresa, enguany sota el fil conductor ‘Liderant amb propòsit’. A l’acte de benvinguda també hi intervindran l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i el president de la Trobada Empresarial, Josep Serveto.

Sobre la presència institucional a l’esdeveniment, l’organització també ha avançat aquests dies que la jornada de divendres l’obrirà el ministre d’Indústria i Turisme del Govern espanyol, Jordi Hereu, que impartirà la conferència ‘Liderant la transformació industrial i el turisme del futur’. I també divendres, la cloenda serà a càrrec del cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot.

Aquestes incorporacions d’última hora s’afegeixen a la presència destacada, com ja s’havia anunciat, de l’exprimer ministre de la República d’Itàlia, Enrico Letta. Entre els ponents d’enguany també hi haurà l’expert en ciberseguretat Chema Alonso, el professor d’Economia Xavier Sala i Martín i l’escriptor i coach motivacional Luis Galindo. Tots ells compartiran amb els assistents experiències, coneixements econòmics, estratègies de lideratge empresarial i perspectives de futur. Tampoc no hi faltaran un any més representants d’empreses líders de la demarcació de Lleida, de Catalunya, d’Espanya i d’àmbit internacional. És el cas del conseller delegat de Merlin Properties, Ismael Clemente, i el president d’Enagás, Antonio Llardén.

Els assistents també podran participar, un any més, en la votació del Baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu, una enquesta per a analitzar la visió econòmica actual, horitzons de creixement, facturació i contractació del teixit empresarial dels Pirineus, a més de conèixer el seu prisma sobre qüestions d’actualitat.





Creixement de la Trobada des de la Seu

La Trobada Empresarial al Pirineu, que ja fa més de dues dècades que se celebra a la Seu, reuneix cada any centenars d’empresaris i s’ha consolidat com una de les reunions econòmiques de més rellevància que se celebren a Catalunya i Andorra.

A les darreres edicions la cimera ha sumat més de 500 ponents i 10.000 persones inscrites, després que amb la pandèmia l’esdeveniment va deixar la Sala de Sant Domènec i es va traslladar al Palau d’Esports, cosa que ha permès encabir més inscrits. L’any passat, de fet, va arribar a registrar més de 700 assistents, un rècord absolut de l’històric del certamen, que aquest 2024 es vol superar.