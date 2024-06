Presentació del llibre solidari “Les aventures d’en Plomet”

La mare de l’Aleix, el nen -tercer per l’esquerra- i l’autora del conte -al centre- amb infants presents a la presentació (cedida)

Aquest dilluns, 10 de juny, es va presentar i fer una lectura del conte infantil “Les aventures d’en Plomet, un trencalòs especial” amb la Mariona Bessa, l’autora, a la 6a planta de l’edifici Hive Five Coworking Andorra. L’acte es va realitzar amb el suport de la BOMOSA Fundació que va cedir les seves instal·lacions perquè petits i grans escoltessin Les aventures d’en Ploment, un trencalòs miop i amb el bec tort, inspirat amb la vida de l’Aleix, un nen que conviu amb la malaltia Duplicació MECP2.

La lectura va reunir una quinzena de persones que es van apropar per a conèixer de ben a prop els protagonistes d’aquesta història. L’autora va signar i dedicar una desena d’exemplar del llibre. La pròxima presentació serà el dia 25 de juny, a les 19:30 hores, a l’hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany.

Aquest llibre s’ha fet realitat gràcies a la dedicació i professionalitat d’un equip de persones que han donat generosament el seu temps i treball: escrit per Mariona Bessa; il·lustrat per Marina Labella, publicat per Anem Editors amb la col·laboració d’Andbank i la Llibreria La Trenca.





Recull d’entrevista:

Mariona Bessa: “Aquest tipus d’activitats ajuden a donar visibilitat sobre la malaltia i la causa solidària a escoles i famílies i que tant de bo se’n puguin fer més per a sensibilitzar la població sobre les persones amb necessitats especials i fomentar l’empatia i la inclusió”.