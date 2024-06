Jornada sobre el plàstic: Residu o un recurs?

El plàstic, un dels principals elements contaminants (arxiu)

Per a aquest proper dijous, 13 de juny, CTRASA i ATLAS Gestión Medioambiental han organitzat una jornada amb el títol “El plàstic pot deixar de ser un residu per a esdevenir un recurs”. L’acte se celebrarà a la sala Consòrcia del Centre de Congressos a Andorra la Vella, a partir de les 11 hores.

La primera de les conferències (11:10 hores) anirà a càrrec Mari Carmen Gutiérrez sobre el “Marc normatiu i gestió dels residus plàstics a Andorra”. La ponent és cap d’Unitat d’Economia Circular de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern.

La següent xerrada, a les 11:30 hores, donarà veu a Francesc Zamora, president de l’AGREDA. El títol és “El plàstic, ús o abús”.

Per a les 11:50 hores hi ha prevista la intervenció d’Elena Izquierdo, responsable de Medi ambient de CTRASA. En aquest cas el títol és “La visió d’una economia circular per als plàstics”.

Ja a les 12:10 hores tindrà lloc la conferència “Microplàstics en el marc d’un procés de reciclatge”, sent el ponent Salvador Borrós Gómez, director general i professor catedràtic d’IQS.

La jornada clourà amb un torn de preguntes que serà moderat per la periodista Noemí Rodríguez, qui també presentarà l’acte.

L’acte serà transmès per vídeo en streaming. Es prega la confirmació d’assistència.