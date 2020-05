La Seu demana que s’exclogui de les quarantenes els desplaçaments transfronterers amb Andorra

L’Ajuntament de la Seu ha iniciat converses amb representants del Govern espanyol perquè es tingui en compte la relació existent entre l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra en cas que es confirmi l’obligació de passar una quarantena de 14 dies per a totes les persones que entrin en territori estatal des d’un altre país. Des del consistori urgellenc, tal com ja han fet d’altres municipis fronterers, veuen amb preocupació l’impacte que això pot tenir en l’activitat quotidiana si s’aplica de manera estricta.

En una entrevista a RàdioSeu, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha explicat que de fet ja havien preguntat anteriorment sobre aquesta possibilitat abans que no es fes pública i han demanat a l’administració que valori el “cas particular” de la relació entre la Seu i Andorra, especialment pel que fa a l’existència de treballadors fronterers. Fàbrega recorda que des de l’inici de l’estat d’alarma “han seguit pujant i baixant fronterers de serveis essencials, en moments en què tant a la Seu com a Andorra hi havia una incidència alta del coronavirus”, i que per tant no s’entendria que ara, quan la pandèmia està més controlada, s’imposessin normes més estrictes per als qui fan aquests moviments entre ambdós països.

L’alcalde urgellenc hi afegeix que “la Seu necessita Andorra, i Andorra necessita de la nostra gent“, i que des d’un punt de vista epidemiològic tampoc no seria gaire comprensible una major limitació de moviments, perquè “ambdós territoris (Andorra i l’Alt Urgell) tenen ara pocs casos i els nous contagis estan sortint en comptagotes”. Per això, conclou que “no hi ha perill amb aquests moviments”, els quals no tenen res a veure amb “que es deixés entrar persones provinents de zones amb més perill de contagi”, que és allò que vol evitar a grans trets l’executiu espanyol.

Jordi Fàbrega espera “que s’acabi rectificant” la previsió inicial i que es tingui en compte aquests i d’altres moviments entre fronteres de caire molt local. Des del Govern d’Andorra també s’ha dut a terme des de fa dies gestions amb l’objectiu que, tenint en compte la molt bona evolució que ha tingut la pandèmia al Principat, s’arribi a un acord amb els estats espanyol i francès per flexibilitzar el moviment entre fronteres, de cara a recuperar l’arribada de visitants tan aviat com les condicions de seguretat sanitària ho permetin.