Grandvalira qualifica de correcta la temporada 2019-2020

Grandvalira tanca la campanya d’hivern 2019-2020 amb menys dies d’esquí venuts respecte a la campanya anterior fruit del tancament forçós un mes abans del previst per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Amb tot, l’estació qualifica com correcte el balanç d’un exercici d’hivern. Finalment s’han registrat 1.634.480 dies d’esquí venuts tot i sumar 110 dies d’obertura, 31 menys del previst. La interrupció forçosa, que ha fet perdre un període clau com és la Setmana Santa, no ha permès assolir la vuitena temporada consecutiva de creixement.

El client procedent d’Espanya continua sent el que més visita Grandvalira. Més d’un de cada dos (51,3%) prové del país veí del sud, seguit amb molta diferència per França (13,1%) i Regne Unit (12,1%).