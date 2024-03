La Seu: “Cruzada por la Alegría” enceta una nova campanya de recollida solidària d’ulleres

Urgell Garreta i Pere Mentruit, als estudis de RàdioSeu

L’ONG urgellenca Cruzada por la Alegría posa en marxa una nova campanya de col·laboració amb l’Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, per aportar ulleres als infants amb malalties oncològiques que atén aquest centre mèdic. Aquesta acció que s’anomena ‘Para verte mejor’, es va posar en marxa l’any 2019 i compta amb la col·laboració de l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de l’establiment urgellenc Òptica Isern.

El següent enviament preveuen fer-lo el mes de setembre vinent. Per això, tothom qui vulgui hi pot col·laborar des d’ara i fins al final de l’estiu. De fet, el president i fundador de Cruzada por la Alegría, Pere Mentruit, ha assenyalat que actualment accepten donacions d’ulleres al llarg de tot l’any, però les campanyes tenen continuïtat i quan ja se n’ha finalitzat una guarden el material que segueixen rebent, de cara al següent viatge que duguin a terme.

En una entrevista a Ràdioseu, Mentruit ha recordat que aquesta iniciativa va sorgir en un dels viatges que, des de fa més de quinze anys, duen a terme a Cuba per a mantenir aquesta col·laboració. Llavors, ara fa ja cinc anys, la direcció de l’hospital amb el qual cooperen els va explicar els problemes que tenien per a trobar ulleres graduades per a infants amb problemes de visió. Per això, van posar en marxa a la Seu una primera campanya de recollida d’ulleres que la població local ja no fes servir i es va contactar amb l’Òptica Isern perquè els ajudessin a graduar-les d’acord amb la necessitat de cadascun dels infants als quals anirien destinades.

Des de llavors l’entitat ha aconseguir recollir 1.157 ulleres. Urgell Garreta, optometrista de l’Òptica Isern, ha detallat que la seva tasca consisteix a adaptar les ulleres tenint en compte factors com ara la distància amb els ulls, l’edat i el gènere del destinatari. Llavors hi posen la graduació exacta i finalment, les munten.

El referent amb el qual treballa l’ONG per a col·laborar amb l’Hospital Infantil Sur segueix sent el doctor Manuel Verdencia Jarque, que a més a més és especialista en optometria. Tot i això, actualment també estan en contacte amb d’altres professionals, que els donen a conèixer les possibles necessitats de material amb què es pot col·laborar. L’acció té el suport un any més de l’Ajuntament de la Seu, en el marc del seu pressupost per a ajuts a iniciatives locals de cooperació.

Pel que fa als orígens de l’entitat, Cruzada por la Alegría va néixer mitjançant un intercanvi amb rerefons futbolístic: el que havien establert la Penya Barcelonista Urgellenca i la Penya Blaugrana Ladislao Kubala de Santiago. En un viatge de penyistes urgellencs del Barça a Cuba, Pere Mentruit es va interessar per les dificultats amb què es trobava l’hospital oncològic infantil de la ciutat caribenya. Per això, van decidir posar en marxa una col·laboració solidària, per a facilitar-los materials necessaris. Al 2022, tot coincidint amb el seu 15è aniversari, l’entitat de la Seu va rebre un reconeixement al més alt nivell per part de les institucions de Cuba, per a agrair-los aquest ajut.