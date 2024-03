Un mal inici de partit condemna l’Andorra a Palència (77-70)

El BC Andorra ha estat incapaç d’aturar al Palència (acb Photo / V. Quintana)

Inoportuna derrota del BC Andorra a la pista del cuer, el Palència, en un mal partit dels de Natxo Lezkano. El començament de l’encontre ha estat molt dolent pels andorrans anotant tan sols 8 punts en el primer quart pels 18 que han materialitzat els locals. La intensitat defensiva dels de Luis Guil sumada a la falta d’idees en atac i el desencert des del triple, ha condemnat els tricolors a anar a remolc durant tot el partit.

Natxo Lezkano no ha demanat ni un temps mort al primer quart per a tractar de tallar el mal començament de matx i l’escapada dels palentins en el marcador, una decisió també incomprensible de Lezkano ha estat no fer jugar un Stan Okoye que avui tornava a la convocatòria, el murcià Juan Rubio ha estat el damnificat i s’ha quedat fora de la convocatòria.

El jove base holandès del Palència, Keye Van der Vuurst ha portat de corcoll als andorrans amb la seva direcció de joc i encert a la primera meitat, amb els seus 15 punts i, a la segona part Coner Frankamp li ha pres el relleu amb 12 punts. Al segon quart els del Principat han millorat en atac, però també han seguit concedint cistelles després de rebot amb un Palència que ha marxat al descans amb un contundent 40-28.

Al tercer quart hi hagut una lleu millora per al conjunt andorrà, gràcies a Jean Montero i Jerrick Harding, però el Palència no s’ha deixat sorprendre en cap moment i el tercer període s’ha acabat amb un 62-51.

Pitjor no podia començar l’últim quart. El Palència ha aconseguit la seva màxima diferència en el marcador (+17) amb el 68-51, i només l’empenta, la fe i la tenacitat de Tyson Pérez, avui el millor dels andorrans, ha pogut apropar el BC Andorra en el marcador fins el 77-70 final, fent que el bàsquet average caigui del cantó del BC Andorra.

El proper partit dels de Natxo Lezkano serà a casa, al Poliesportiu del Govern d’Andorra, dissabte a les 20:45 hores, contra un Lenovo Tenerife que avui diumenge ha perdut per tan sols dos punts al Wizink Center contra el Reial Madrid (80-78). Els tricolors hauran de suar de valent per a mantenir-se a l’ACB.





Anotadors del Palència: Isaiah Piñeiro (5), Jaylen Hands (6), Chumi Ortega (3), Keye Van der Vuurst (15), Anejs Pasecniks (11), Matt Harms (1), Vitor Benite (12), Mathieu Kamba (6), Agustín Ubal (6), Coner Frankamp (12).

Anotadors del BC Andorra: Mihajlo Andric (0), Rafa Luz (7), Jerrick Harding (15), Alexander Madsen (0), Marin Maric (11), Tyson Pérez (16), Jean Montero (13), Tobias Borg (3), Felipe dos Anjos (5), Adam Somogyi (0).