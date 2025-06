La Seu: Conferència “Canvis en la societat i el consum – Reptes i oportunitats del comerç”

Cartell anunciant la conferència (Aj. la Seu)

La setmana vinent se celebrarà la conferència “Canvis en la societat i el consum: reptes i oportunitats del comerç”. Concretament tindrà lloc el proper divendres, 27 de juny, amb la participació destacada de Núria Beltran Centelles, presidenta de la Comissió de Retail del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La conferència es durà a terme a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell entre les 14:30 i les 16:30 hores.

En un moment en què els hàbits de consum evolucionen ràpidament i les noves tecnologies transformen la manera com es compra i es viu, aquesta conferència ofereix una mirada profunda als canvis actuals, identifica oportunitats per al sector comercial i proposa accions pràctiques per a fer créixer el negoci local.