Boí Taüll inicia la temporada d’estiu amb la nova tirolina doble de 200 metres

El president d’FGC amb la nota tirolina (Govern.cat)

L’estació de muntanya de Boí Taüll, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la temporada d’estiu amb la posada en funcionament de la nova tirolina de 200 metres. L’estació de l’Alta Ribagorça, que mantindrà les seves portes obertes fins al 31 d’agost, es consolida com l’equipament turístic ideal per a gaudir de l’alta muntanya amb descobertes i experiències per a tots els públics.

El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, acompanyat del gerent de Boí Taüll, David Ros Sánchez, i de l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera Diego, ha donat avui el tret de sortida a la temporada en un acte on ha destacat la importància de diversificar les activitats a les estacions de muntanya i desestacionalitzar l’oferta per a contribuir a generar turisme tot l’any. Hi ha assistit també la directora general de Ferrocarrils, Alicia Valle Cantalejo, a més d’altres autoritats locals.

La nova tirolina està ubicada a la base de l’estació. És de 200 metres i té doble carro de baixada per a permetre descensos simultanis. Correspon al primer tram que ha de complementar la super-tirolina de 1.000 metres projectada a l’estació, i que s’està prevista per a l’estiu de 2026. Aquest primer tram surt de la cota 2.053 i arriba a la 2.036, amb un desnivell de 17 metres. Consta de 4 plataformes: dues de sortida i dues d’arribada i permet els descensos de persones entre 35 i 100 kg. És una tirolina pensada per al públic més familiar.

La tirolina es combinarà aquesta temporada amb la resta d’activitats previstes. Per primera vegada, Boí Taüll obrirà un remuntador de passeig durant l’estiu, el Telecadira Vaques, que estarà operatiu des de la segona quinzena de juliol fins al tancament de la temporada. Aquest remuntador facilitarà l’accés a un nou mirador situat al cim del Pic de la Pala de Ginebrell, a 2.310 metres, des d’on es podran contemplar vistes panoràmiques de l’entorn i els seus pics, com els Besiberris o la Punta Alta de Comalesbienes, que superen els 3.000 metres d’altitud o l’Aneto, sostre dels Pirineus.

L’estació, a més, oferirà experiències úniques per a connectar amb la natura i l’astronomia. Es podrà gaudir de sessions d’observació astronòmica, una amb el Parc Nacional d’Aigüesortes i l’Estany de Sant Maurici l’1 d’agost i una altra amb el Parc Astronòmic del Montsec el dia 16 d’agost. A més, el 13 d’agost s’organitzarà una sortida de senderisme guiada pel Parc Nacional amb ascensió amb ascensió al Pic de la Pala de Ginebrell, al Cap de Vaques.





Aventura, natura i gastronomia

Boí Taüll compta amb un circuit de motos elèctriques de cross infantils, pensat per a nens i nenes de 3 a 10 anys. També s’oferirà lloguer de bicicletes elèctriques per a rutes lliures o guiades per a tots els nivells. El Mirador Starlight, situat a la passarel·la d’accés a l’estació des de l’aparcament P2, oferirà un punt privilegiat per a la contemplació del cel nocturn. L’oferta es completa amb sis itineraris de senderisme marcats dins del domini de l’estació i una gimcana virtual per a aprendre sobre el medi, la cultura i el patrimoni de la Vall de Boí.

Pel que fa a l’oferta gastronòmica, l’Eco-Burguer Terrassa Cow Boí obrirà per a la temporada d’estiu, oferint un espai ideal per a gaudir d’una agradable pausa amb vistes panoràmiques, convertint-se en un punt de trobada per a relaxar-se i degustar begudes i snacks en un entorn de muntanya únic.

Totes aquestes activitats complementen l’oferta de la Vall de Boí, un territori que destaca perla seva rica confluència de cultura, patrimoni i natura.