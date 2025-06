L’Encamp de Gresca dona el tret de sortida oficial a la Festa del Poble amb ball i tradició

Dansa a l’Encamp de Gresca (Comú d’Encamp)

L’Encamp de Gresca ha inaugurat oficialment la Festa del Poble aquest matí de dissabte amb els balls tradicionals dels grups d’adults i d’infants a càrrec de l’Esbart Sant Romà. Com és costum, també hi ha hagut el ball de les autoritats i el de tots els ciutadans, on desenes de persones s’han unit per a formar part d’un dels actes més representatius de la festa. Enguany la novetat ha estat la ballada de l’Encamp de Gresca per part del cos juvenil de l’esbart Sant Romà.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “hem integrat en aquest acte simbòlic que representa l’Encamp de Gresca als infants i joves de l’esbart per a encetar la part més tradicional de la de la festa” i una gran participant la gent del poble”.

Sans ha recordar la importància d’aquesta dansa, que tot i la seva joventut, “pel procés de creació” que té un protagonisme “gent de casa nostra” tant per la coreografia, de Maribela Moreno, com per la lletra, de Josep Dallerès, i la música, de Lluís Cartes.

Posteriorment a l’Encamp de Gresca s’ha celebrat la vermutada popular, que enguany ha vingut acompanyada d’un taller d’iniciació al swing amb ‘The A Swing Band’. Tot seguit, ha començat l’arrossada amb més de 500 racions repartides.

Tot i que la inauguració oficial ha estat aquest matí, els esdeveniments de la Festa del Poble van començar ahir divendres a la tarda amb un torneig de pàdel, una cercavila pels carrers a mans de ‘Zebras Marching Band’, el sopar de joventut i els concerts de ‘Police Line’ i ‘Italobrothers’. La nit va finalitzar amb les discomòbils de DJ Danny BPM i Kurt Heisz.

Finalment, el conseller ha remarcat que els dos punts neuràlgics, el parc de l’Ossa i la plaça dels Arínsols estan tenint una molt bona acollida per part del públic.





Un programa d’activitats per a tots els públics

El programa d’activitats continua durant tot el cap de setmana i fins dilluns 23 a la nit amb propostes per a tots els públics i edats.

Entre els actes més destacats hi ha el concert de ‘God Save The Queen’, que tindrà lloc aquesta nit a les 23 h. I el concert de ‘Figa Flawas’, que encetarà la nit de diumenge amb una actuació molt prometedora a les 23:30 h. Ambdós concerts es faran a l’aparcament del Prat Gran.

De cara a la tarda de diumenge, hi haurà el tradicional ‘Crash Car’, que començarà a les 16 h a l’aparcament de Prada de Moles. I a les 18 h, al carrer Prat Gran de l’Areny, hi haurà la 3a edició de la ‘FesTAPA’, on es podran degustar set tapes sorprenents a càrrec dels diferents establiments participants.

A més, els ciutadans que completin el passaport de la ‘FesTAPA’ havent provat totes les tapes presents, entraran al sorteig d’un sopar per a dues persones valorat en 100 euros a l’establiment guanyador de ‘La millor tapa’, que s’escollirà a través de la votació dels comensals.

A banda dels actes comentats, durant els dies de festa també hi haurà diversos espectacles i activitats infantils, com inflables, jocs de gran format o actuacions musicals, entre d’altres. Així com tallers per a la gent gran, concursos de botifarra, havaneres i sardanes. A més, s’han organitzat diferents actes esportius, com els tornejos de pàdel a Prada de Moles o de vòlei platja a la Piscina de la Mola.

El programa finalitzarà amb la revetlla de Sant Joan, que enguany recupera la tradició dels fallaires i clourà amb un espectacle de drons i música en directe a càrrec de ‘La Banda del Coche Rojo’.