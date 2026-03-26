La Seu concentra tota l’oferta formativa del territori en una nova edició de la Jornada d’Estudis Postobligatoris

El passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha acollit la Jornada d’Estudis Postobligatoris, una cita clau per a donar a conèixer el ventall educatiu de la comarca i dels territoris veïns. La fira s’erigeix com l’espai de referència on els alumnes poden investigar i resoldre dubtes sobre el seu futur acadèmic i professional sense haver de marxar del Pirineu.
La regidora de d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, ha destacat la importància de sumar esforços: “El territori s’ha de fer fort, i fer-se fort significa unificar aquests esforços de mirar-nos els uns als altres. Hem de plantejar-nos fins i tot si l’oferta pot evolucionar o millorar per al profit de les persones que trien viure en un territori de muntanya”.
Orientació i retenció de talent
L’esdeveniment té la doble missió de difondre les opcions acadèmiques disponibles i destacar la seva connexió directa amb el mercat laboral local. En aquest sentit, la directora de Serveis Territorials d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, ha subratllat que la fira és la culminació d’un acompanyament que es fa durant tota l’etapa obligatòria: “Volem que el Pirineu sigui atractiu no només per als nostres joves – que vol dir retenir talent- sinó també per a atreure talent de fora. Treballem amb altres departaments per a assegurar temes com la mobilitat o l’habitatge per a un perfil d’alumnat adult que busca reciclar-se o reinventar-se”.
Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Carme Espuga, ha posat en relleu la necessitat d’oferir alternatives: “Busquem que la gent que no vulgui seguir estudis universitaris tingui altres sortides i conegui les oportunitats que té sense haver de marxar de casa. Hem de donar rellevància al que tenim aquí, que són oportunitats de vida i sortides professionals”.
Una mirada comarcal i novetats
L’oferta d’enguany inclou des de les tres modalitats de Batxillerat i el Batxibac, fins a una àmplia gamma de Cicles Formatius en àrees com l’administració, la conservació del medi, la mecànica, l’electricitat o l’atenció a les persones. També hi tenen presència els estudis superiors d’INEFC Pirineus, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Conservatori de Música i la formació d’adults.
Com a gran novetat d’aquest curs, s’ha incorporat informació detallada sobre els estudis esportius i s’ha anunciat la creació d’un nou cicle formatiu de grau superior en Transport i Logística, a Oliana, una oferta molt adaptada a les necessitats del teixit empresarial local.
Assessorament i xerrada per a famílies
Durant tota la jornada, els assistents han pogut rebre assessorament individual sobre itineraris, beques i preinscripcions. Per a una atenció personalitzada, es pot demanar cita prèvia a l’Oficina Jove (973 35 56 08).
Com a complement, també avui, però a les vuit del vespre, el Consell Comarcal acollirà una xerrada adreçada a les famílies per a resoldre dubtes sobre els itineraris educatius.
Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració entre l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, l’INS Joan Brudieu, el col·legi La Salle, l’Escola Agrària del Pirineu, l’IE d’Oliana, els Serveis Educatius de la zona, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Seu.