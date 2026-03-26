Andorra impulsa una declaració ministerial per a reforçar la seguretat ambiental a les regions de muntanya

Andorra ha acollit aquest dijous, a l’antiga Ràdio Andorra, la Reunió Ministerial sobre la seguretat ambiental a les regions de muntanya, en el marc de la 7a Reunió Global de l’Aliança per a les Muntanyes (Mountain Partnership) que té lloc al país fins dissabte. La sessió ha estat presidida per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, que ha posat en relleu que moltes de les principals serralades del món són espais transfronterers i que, per tant, la cooperació és indispensable tant per a gestionar recursos compartits com per a reforçar la confiança, la pau i l’estabilitat.
La Reunió Ministerial ha reunit els representants governamentals de màxim nivell presents al Principat amb intervencions d’Alemanya, Andorra, Armènia, l’Azerbaidjan, l’Equador, Itàlia, Mongòlia Montenegro i Kirguizstan.
Durant la sessió, els participants han compartit experiències nacionals i visions sobre els principals reptes que afronten les zones de muntanya, especialment en relació amb l’adaptació al canvi climàtic, la gestió sostenible dels recursos naturals, la reducció del risc de desastres, el desenvolupament econòmic sostenible i el reforç de la cooperació internacional.
En la seva intervenció, Andorra ha remarcat, entre d’altres, que el turisme sostenible i responsable és un eix central de l’estratègia de desenvolupament, amb l’objectiu de compatibilitzar el creixement econòmic amb la preservació dels ecosistemes fràgils de muntanya. En aquest marc, el país participa activament en els treballs d’ONU Turisme sobre canvi climàtic i el futur de les destinacions de neu i muntanya a Europa.
La reunió ha culminat amb l’adopció d’una Declaració Ministerial, que recull el compromís compartit dels participants per a reforçar la seguretat ambiental a les regions de muntanya.
El text aposta per promoure polítiques integrades que abordin de manera coordinada l’adaptació al canvi climàtic, la reducció del risc de desastres, la gestió sostenible del territori i la protecció dels ecosistemes i dels mitjans de vida. La Declaració subratlla també la importància del diàleg i la cooperació entre països que comparteixen serralades, conques hidrogràfiques i ecosistemes, i reconeix les regions de muntanya com a espais de cooperació, construcció de confiança i convivència pacífica.
En l’àmbit del desenvolupament econòmic, el document recull el compromís d’impulsar un turisme sostenible a les regions de muntanya com a motor d’economies resilients, tot promovent polítiques que redueixin emissions, protegeixin la biodiversitat i garanteixin beneficis equitatius per a les poblacions de muntanya.
Finalment, la Declaració fa una crida a incorporar amb més força l’agenda de muntanya als debats internacionals sobre el clima.