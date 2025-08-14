La Seu celebra el Festival de Teatre de Llengües Minoritzades

La Sala l’Única serà l’escenari del 13 al 17 d’agost, i els dies 5 i 6 de setembre, del Festival de Teatre de Llengües Minoritzades. La iniciativa cultural, promoguda per l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, s’emmarca en el programa Insomni. La programació inclou espectacles de diferents escoles de teatre europees que giraran entorn de la identitat cultural i la llengua. Després de cada actuació hi haurà un col·loqui amb els participants per a reflexionar sobre l’ús social de cada llengua i les característiques de cada identitat cultural minoritzada.
En aquest sentit, l’organització indica que “una llengua minoritzada és aquella que, malgrat pugui ser la llengua pròpia de la major part de la població autòctona, pateix una restricció dels seus àmbits i funcions d’ús en un territori.”
La primera proposta protagonitzada per joves europeus es va presentar aquest dimecres, sota el títol “Sota el meu paraigües”, amb intèrprets catalans. La segona obra es podrà veure avui dijous, 14 d’agost, i anirà a càrrec d’actors d’Irlanda, que interpretaran “An gcloiseann tú mé?”. Dissabte, 15 d’agost, actuarà un grup de Gal·les, amb “Cymru fi, ni, ti?”. Les tres representacions estan previstes a les 8 del vespre. D’altra banda, diumenge, dia 17, serà el torn per a una creació col·lectiva entre Catalunya, Irlanda i Gal·les, que començarà a les 7 de la tarda.
El programa del Festival de Teatre de Llengües Minoritzades continuarà el 5 de setembre amb l’espectacle gallec “Inanición”, a les 8 del vespre. El programa es tancarà amb una creació conjunta entre Galícia i Catalunya el 6 de setembre, també a les 8 del vespre.
Les persones interessades poden adquirir les entrades de forma gratuïta a través de la pàgina web www.escoladeteatrelaseu.org.