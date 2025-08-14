Un ferit a la Massana en un accident amb tres vehicles

Un cotxe accidentat
Un cotxe accidentat (jcomp)

Aquest migdia de dijous, 14 d’agost, ha tingut lloc un accident de circulació, el qual s’ha localitzat al punt quilomètric 0,500 de la carretera general número 4 (CG-4), a la parròquia de la Massana, saldant-se amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés quan mancava tan sols un minut per a tres quarts d’una.

Segons assenyalen fonts policials, el sinistre de trànsit ha tingut a tres vehicles involucrats. Dos dels turismes són de matrícula andorrana i un altre té placa espanyola. El conductor d’un dels vehicles andorrans, un home veí del Principat, de 44 anys, ha resultat ferit en l’incident viari.

