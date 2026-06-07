Es posa en marxa el període d’inscripcions del Seu Rock 2026

Del 8 al 17 de juny estarà obert el termini per a inscriure’s al Seu Rock 2026, una de les activitats musicals que formen part de la programació de la Festa Major de la Seu d’Urgell. Les inscripcions es faran exclusivament de manera online a través del web www.laseu.cat. Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció, de manera que es recomana als grups i artistes interessats que formalitzin la seva participació al més aviat possible.
El Seu Rock continua apostant per donar espai a la música en directe de grups locals i per oferir una plataforma als projectes musicals que vulguin formar part d’una de les cites més esperades de la Festa Major.