La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran visita els ajuntaments d’Organyà i Peramola

Celestí Vilà i Sílvia Romero, a l’Ajuntament d’Organyà (Foto: Delegació Govern Alt Pirineu i Aran)

La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha visitat aquest dimecres l’Ajuntament d’Organyà, on ha estat rebuda per l’alcalde de la vila, Celestí Vilà. Romero ha signat al Llibre d’Honor del consistori ganxo, en la que era la seva primera visita oficial al municipi, i ha declarat que era “un honor” ser rebuda a la casa consistorial d’Organyà.

La també alcaldessa de Tremp ha manifestat que “els ajuntaments pirinencs desenvolupen una feina essencial per a la fixació al territori amb la prestació de serveis públics de qualitat per a la ciutadania”. Per això, s’ha posat a disposició dels regidors i regidores i els han animat a “continuar treballant per un Pirineu just i equilibrat”.

A la mateixa visita a l’Alt Urgell, Sílvia Romero també ha passat per l’Ajuntament de Peramola, on s’ha reunit amb l’alcalde, Joan Puig. Romero ha esmentat que a tots dos municipis han conversat sobre “qüestions clau per a la població de l’Alt Pirineu i Aran”, com són “infraestructures, habitatge, serveis sanitaris i promoció de l’activitat econòmica als municipis”.