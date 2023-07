La Seu: Aquest diumenge les rebaixes surten al carrer

Cartell anunciant l’activitat de rebaixes al carrer, a la Seu (RàdioSeu)

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell-La Seu Comercial (UBSU) organitza aquest diumenge, 16 de juliol, una nova edició del ‘PASSEIGa-t’hi’, coincidint amb les rebaixes d’estiu. Diversos establiments locals instal·laran parades al passeig de Joan Brudieu al llarg de la jornada, de les 10 del matí a les 8 del vespre, per a oferir productes a preus rebaixats.

La proposta permetrà passejar per aquest cèntric espai de la Seu d’Urgell gaudint d’ofertes i promocions, a més d’activitats com ara inflables i atraccions per als més menuts. A les parades hi haurà productes diversos i al lloc s’habilitarà una food truck per a poder-hi fer una parada gastronòmica. El programa també inclou una sessió de zumba.

La iniciativa compta amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.