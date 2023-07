Aprofiten el dissabte per a votar per a les eleccions espanyoles

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, en una oficina de Correus (Subdelegació)

Aquest dissabte dia 15 de juliol, totes les Oficines de la província situades a Mollerussa, Tàrrega, Bellpuig, Cervera, Guissona, Agramunt, Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Vielha, Pont de Suert, Sort, la Pobla de Segur, Tremp, la Seu d’Urgell, Artesa de Segre, Ponts, Balaguer, Solsona i les Borges Blanques han obert de 9 a 14 hores i les dues de Lleida ho fan de 9 a 21 hores. Pel que fa a demà diumenge, 16 de juliol, les Oficines de Rambla Ferran i del carrer Segòvia, a Lleida ciutat, també obriran de forma excepcional de 9 a 14 hores.

Les previsions de Correus apunten que gràcies a l’horari extraordinari d’aquest dissabte 15 de juliol, a les dues oficines de Lleida ciutat, s’hauran admès al voltant de 300 vots per correu.

En la visita, el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, s’ha referit a “la professionalitat del col·lectiu d’empleats públics que treballen a l’organisme conscients, com són, de la rellevància de la seva tasca per a assegurar que tot el procediment relacionat amb la gestió del vot per correu sigui segur i amb totes les garanties”. Crespín ha insistit, un cop més, en que “el seu esforç i dedicació és inqüestionable”.

Fins el proper dijous dia 20, data en que finalitza en principi el termini per a que els ciutadans que han demanat fer-ho per correu puguin dipositar el vot a les oficines de Correus, les dues oficines de Lleida ciutat obren en horari ininterromput de 8 a 22 hores, mentre que les situades a la resta de la província ho han fet de 8 a 15 hores, ampliant d’aquesta manera en una hora l’horari d’atenció al públic.

Les dades definitives de sol·licituds de vot per correu admeses a les oficines de Correus a Lleida són 13.498 de les que 10.710 s’han sol·licitat de forma presencial i 2.788 a través de la web oficial de l’organisme. Aquest 13 de juliol, darrer dia per a sol·licitar el vot per correu, la província de Lleida en va admetre 1.069 sol·licituds, 920 de forma presencial i 149 de forma telemàtica. La xifra de sol·licituds representa un increment del 76% respecte a les 7.922 sol·licituds admeses a les darreres Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019.

Tenint en compte que el Cens d’Electors Residents (CER) a Espanya, a Lleida, per a aquestes Eleccions Generals és de 298.947 electors, els sol·licitants del vot per correu representen un 4,52%.

El cens d’electors convocats a les urnes el proper 23 de juliol és de 317.224, dels quals 298.947 són residents al país i 18.277 són espanyols residents a l’estranger. Del conjunt d’electors, 13.533 podran votar per primer cop a l’haver complert els 18 anys des de l’anterior votació a Corts Generals del passat novembre de 2019.