El Tren dels Llacs estrena temporada d’estiu dissabte vinent

El Tren Panoràmic dels Llacs. Foto: Generalitat

Creuant les comarques de Lleida, el Tren dels Llacs circula entre muntanyes, ponts, túnels i pel mig de profunds congostos. Un recorregut històric i panoràmic pel cor de Catalunya des de la Plana fins al Prepirineu de Lleida, on els viatgers quedaran impactats per la naturalesa canviant durant el trajecte sense baixar del vagó. Hi ha dues opcions per a fer aquest recorregut: amb el Tren Històric o bé amb el Tren Panoràmic, que destaca per les seves finestres de grans dimensions.

El Tren Panoràmic és un equipament modern que fa aquesta ruta històrica de la línia ferroviària de Lleida–La Pobla de Segur. Aquest tren és especialment fotogènic i permet conèixer còmodament un paisatge únic amb grans extensions d’aigua clara i penya-segats. Amb el seu disseny diàfan i obert, gràcies als finestrals de grans dimensions, els viatgers poden gaudir de les espectaculars vistes del paisatge. Aquest tren disposa de 90 seients distribuïts en dos cotxes climatitzats que ofereixen un gran confort i accessibilitat, amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i bicicletes. Durant la temporada 2023, el Tren Panoràmic farà cinc circulacions: el 22 i 29 de juliol, el 5 i el 12 d’agost i el 28 d’octubre. El Tren Històric reprendrà el servei des del 19 d’agost fins al 21 d’octubre.

El viatge transcorre per la vora del riu Segre, des de Lleida fins a la Pobla de Segur, passant per Balaguer per una via única. Creua les comarques del Segrià, la Noguera, la zona de muntanya del Montsec fins a arribar al cor del Pallars Jussà. Un cop deixa enrere el riu Segre, entra a formar part de la conca del riu Noguera Pallaresa i permet a les persones usuàries observar els embassaments, així com el Montsec, acabant el recorregut a la Pobla de Segur. El Tren dels Llacs travessa quatre llacs, 40 túnels i 75 ponts al llarg de 89 quilòmetres de trajecte.

Les comarques per on circula el Tren dels Llacs ofereixen tota mena de propostes turístiques, gastronòmiques, culturals, etc. A la Pobla de Segur, punt d’arribada del tren, hi ha diverses propostes turístiques a visitar com l’Espai Raier, el Molí de l’Oli i la Casa Mauri, la Fàbrica de licors Portet o fer un tomb pels entranyables carrers de la vila abans de tornar a agafar el tren de tornada. Una altra parada obligatòria de la ruta amb el Tren dels Llacs és el municipi de Salàs, destacant les seves pintoresques botigues, el Museu Salàs de Pallars o la Torre de Barta.

Al territori també és recomanable visitar el Museu Hidroelèctric i central de Capdella o el Museu de la Sal a Gerri de la Sal, on encara es pot veure com era antigament el sistema d’extracció.

Els bitllets per al Tren dels Llacs es poden adquirir anticipadament a través de la botiga online.