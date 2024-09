Detinguts per incomplir ordres d’expulsió

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquests darrers dies, dos homes, els quals no són residents al Principat d’Andorra, de 21 i 29 anys, van ser arrestats per agents del servei de Policia com a presumptes autors de delictes contra la funció pública. Concretament, els dos individus van ser detinguts per incomplir les respectives ordres d’expulsió administratives.

Segons informa el Cos de Policia, els dos homes van ser controlats al Pas de la Casa; el primer, el passat divendres a la tarda, mentre que el segon, va ser arrestat diumenge, a primera hora del matí.