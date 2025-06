La Seu acull una trobada de participants i institucions implicades en el programa Pràcticum Odisseu

Trobada dels responsables del Pràcticum Odisseu a la Seu d’Urgell (Govern.cat)

El programa Pràcticum Odisseu –que es dedica a oferir a joves universitaris experiències laborals en zones rurals- compleix 10 anys. Un total de 621 joves s’han beneficiat de les beques del programa al llarg d’aquestes edicions i han pogut fer les seves pràctiques no laborals en 467 empreses, ens locals i organitzacions en entorns rurals de Catalunya. Per a commemorar l’efemèride, s’ha celebrat una trobada a la Seu d’Urgell amb participants i institucions implicades.

El programa de beques és una de les accions destacades d’Odisseu, un projecte de cooperació LEADER de la Unió Europea, que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer entre el jovent les oportunitats laborals i de vida que existeixen als pobles i, alhora, atreure talent jove i promoure la competitivitat de les empreses, l’arrelament i el repoblament a les zones rurals.

Altres accions que s’han impulsat en el marc del projecte són: jornades d’ocupació i emprenedoria, sessions formatives, campanyes de micromecenatge, l’organització d’uns premis o el portal de recursos i serveis de les comarques rurals “Viure a rural”.

L’Odisseu està finançat per tres departaments de la Generalitat: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Drets Socials i Inclusió i Recerca i Universitats. Les accions es coordinen mitjançant la Direcció General de Desenvolupament Rural, els grups d’acció local de Catalunya, la Direcció General de Joventut, l’Agència Catalana de Joventut, la xarxa de professionals de Joventut; l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i les universitats del Sistema Universitari de Catalunya.

El grup Leader Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya coordina aquest projecte, en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La jornada Nacional Odisseu ha servit per a fer balanç dels 10 anys del Pràcticum Odisseu (2016-2025), així com de totes les altres actuacions impulsades. També per a reforçar el diàleg entre administracions i agents locals que treballen per a garantir la vitalitat i el futur dels territoris rurals; reforçar la xarxa d’actors implicats en el projecte, i reflexionar conjuntament sobre com seguir garantint la vitalitat i el desenvolupament dels territoris rurals catalans.

En el decurs de l’acte, s’han donat a conèixer experiències d’èxit per part de joves i empreses participants d’edicions anteriors i s’ha posat en relleu que un 12% dels joves que ha rebut un ajut Odisseu ha continuat treballant amb contracte en les mateixes organitzacions on ha fet les pràctiques remunerades, un cop acabada la beca. En total, 2.350 estudiants han participat en les diferents accions del programa.

Finalment, s’ha anunciat que es continuarà promovent el treball en xarxa, per a reforçar la tasca dels professionals dedicats a l’àmbit, amb una jornada tècnica que es desenvoluparà al castell de Falset, el proper 7 de novembre.