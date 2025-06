Obres de millora del ferm en diferents trams pirinencs de l’N-230

A la dreta, José Crespín, amb Juan Antonio Romero, visitant els treballs a l’N-230 (Subdelegació)

El Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible porta a terme obres de millora del ferm en diversos trams pirinencs de la N-230 al seu pas per la província de Lleida. Es tracta d’obres que contemplen la renovació de la capa de rodament per a millorar les condicions de conducció en diversos trams de la N-230, incloses en el contracte de millora de ferms assignat a la demarcació de Lleida amb un pressupost de 2,5 milions d’euros que s’aniran executant al llarg d’aquest any.

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespin, i el cap de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida, Juan Antonio Romero, han visitat els treballs que van començar aquest passat dilluns, dia 16 de juny, a la travessia del Pont de Suert i que continuaran a la boca sud del Túnel de Vielha i, posteriorment, a la boca nord del Túnel de Fogà en direcció al Túnel de Vielha.