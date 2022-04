La Seu acull una jornada de reflexió i debat sobre els botellots als municipis de l’Alt Pirineu i Aran

La Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran ha organitzat aquest dijous a la Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell una jornada de reflexió i debat sobre el fenomen del botellot als municipis de la vegueria. A la trobada hi han assistit alcaldes i alcaldesses, representants dels consells comarcals, responsables polítics i personal tècnic de les diferents administracions públiques, que han pogut exposar les seves inquietuds en relació amb aquesta qüestió.

El delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha dit que l’objectiu principal de la iniciativa ha estat posar sobre la taula tot el que suposa la realitat dels botellots, tenint en compte que és una forma d’interrelació de la gent jove present al Pirineu des de fa anys, que s’ha vist incrementada a causa dels períodes de restriccions motivades per la pandèmia de la COVID-19. L’anàlisi s’ha centrat en els factors que conformen el fenomen, els seus efectes i la recerca de les millors formes de gestionar-lo en l’àmbit municipal.

Pérez, que ha destacat la transversalitat del debat, ha especificat que els temes que han sortit en el marc d’aquesta trobada es continuaran treballant mitjançant la constitució de comissions tècniques, les quals serviran per facilitar eines d’acompanyament als municipis. Les conclusions es presentaran posteriorment en una jornada a Tremp.

Taula de debat

L’acte sobre els botellots a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran ha comptat amb la participació d’Àlex Sastre i Prieto, director general de Joventut; Daniel Pérez Muñoz, cap de la Regió Policial del Pirineu Occidental, i Ana Isabel Ibar Fañanás, de l’Àrea de Projectes i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys de la Secretaria de Salut Pública.

Precisament, Ana Isabel Ibar ha insistit en la necessitat que els agents implicats en l’organització de diferents celebracions acompleixin criteris de salut pública per aconseguir que aquestes siguin unes “festes de qualitat”. En aquest sentit, ha recordat que el fenomen del botellot és “molt complex i polièdric” i que cal incloure totes les perspectives i no criminalitzar el col·lectiu de la gent jove. Així també ho ha indicat el director general de Joventut, Àlex Sastre, que ha manifestat que cal abordar-lo tot evitant una “visió paternalista” i entenent la necessitat que tenen els joves de socialitzar. A més a més, ha apuntat que les restriccions de la pandèmia van influir en el seu creixement i que cal reflexionar sobre el paper que juga l’alcohol en la societat.

Mentre, el cap de la Regió Policial del Pirineu Occidental, Daniel Pérez, ha detallat que s’ha passat de 63 requeriments durant el 2020 relacionats amb el consum de begudes alcohòliques al carrer a un total de 113 l’any passat. Així, ha assenyalat que part d’aquesta “pujada exponencial” es deu a la sensibilitat que hi ha darrerament sobre aquest fenomen i ha situat els aldarulls que es van produir durant les nits de la Festa Major de la Seu d’Urgell com l’actuació més rellevant duta a terme el 2021. Finalment, ha destacat la importància de la mediació per aconseguir “no crear un problema més greu del que hi és” i dissoldre les concentracions de gent.

La jornada ha finalitzat amb una comunicació del formador i coach Nacho Barraquer.