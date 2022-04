La Societat Andorrana de Ciències rebrà el Premi Recercat 2022 a la millor entitat de recerca

La Societat Andorrana de Ciències serà reconeguda amb el Premi Recercat 2022 a la millor entitat de recerca de l’any, que concedeix l’Institut Ramon Muntaner. El lliurament del guardó tondrà lloc el 7 de maig vinent al migdia (13.30 h) a Igualada, concretament al Teatre Municipal-Ateneu Igualadí, en el marc de la Jornada Recercat.

La candidatura per premiar la SAC la van presentar conjuntament l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, el Centre d’Estudis Tossencs i el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. Per això, des de l’IECAU han celebrat el fet que hagi estat l’escollida pel jurat en aquesta edició. La proposta també va rebre posteriorment l’aval de 85 institucions, entitats i persones d’àmbits molt diversos, la qual cosa, assenyalen, “demostra l’ampli reconeixement de la dilatada i constant trajectòria de recerca i de difusió cultural duta a terme per l’entitat des de la seva fundació, l’any 1983”.

L’Institut d’Estudis urgellenc destaca “la tasca de coordinació i col·laboració de la Societat Andorrana de Ciències amb entitats del seu entorn, especialment com a impulsora i coordinadora de les Trobades Culturals Pirinenques que, des de l’any 2004, agrupen entitats dels tres estats que formen la serralada i són un destacat fòrum de trobada, de vertebració i de cohesió de persones i d’associacions d’un ampli territori”.

Pel que fa al Premi Recercat individual, enguany es concedirà ex aequo a Pere Pascual Domènech, professor emèrit d’història a la Universitat de Barcelona, i Josep Campany Guillot, investigador científic de Gavà i autor de diversos llibres i de mig centenar d’articles. L’objectiu dels premis és valorar i projectar la ingent activitat i la repercussió del treball continuat i arrelat territorialment dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal i també distingir a persones que han tingut o tenen un paper rellevant dins el col·lectiu dels centres d’estudis pel seu compromís amb la recerca i l’activitat cultural.

Pel que fa a la Jornada Recercat, engloba tots els territoris de parla catalana i es realitza anualment en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana. Té com a principals propòsits “donar a conèixer a la societat l’activitat dels centres, instituts d’estudis i altres entitats culturals; facilitar l’accés a les publicacions dels centres; fomentar la comunicació i el contacte entre els centres dels diferents territoris de parla catalana, i reconèixer la important tasca que duen a terme aquestes entitats per a la recerca i la seva posterior divulgació en els territoris de Parla Catalana”.