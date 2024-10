La Seu acollirà l’exposició ‘Martemàtiques’ que mostra les connexions entre les matemàtiques i l’art

Cartell anunciador de la mostra “Martemàtiques”

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell i el Servei Educatiu de l’Alt Urgell inauguraran conjuntament, el pròxim dilluns 7 d’octubre, l’exposició itinerant ‘Martemàtiques’, que es podrà visitar fins el dia 25 d’aquest mateix mes en horari d’obertura d’aquest equipament museístic. ‘Martemàtiques’ explica algunes de les connexions que hi ha entre les matemàtiques i l’art, tot explorant i aprofundint en els lligams entre ambdues disciplines, oferint als visitants una experiència enriquidora i estimulant per a la ment.

La raó àuria, les proporcions humanes, la perspectiva, l’anamorfosi, Escher, els mosaics, la simetria i Gaudí són algunes de temàtiques que engloba els panells d’aquesta exposició que demostren com les matemàtiques estan presents en molts aspectes de la cultura i que han influït, i alhora, són influïdes per altres disciplines, sent un exemple l’art.

Des del Servei Educatiu es gestionaran les visites dels grups escolars a l’Espai Ermengol que podran ser a través de la guia didàctica o guiades. L’exposició consisteix en 28 plafons en format A2 i l’acompanya una guia didàctica amb activitats per a escolars que la visitin, que tant es podrà realitzar in situ com per fer a l’aula del centre educatiu.

‘Martemàtiques’, obra de Fernando Corbalán, va ser actualitzada i traduïda per a preparar el Congrés d’Educació Matemàtica de 2020 que es va haver d’anul·lar a causa de la pandèmia. La mostra va comptar amb el suport de la Fundació Reddis, l’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de Lleida (Lleimat) i el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA).

Val a dir que per tal de promocionar la propera convocatòria del Congrés Català d’Educació Matemàtica, que tindrà del 7 al 9 de juliol de 2025, aquesta exposició viatjarà per totes les capitals de comarca de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran. Així, alumnes, professorat i públic en general podran visitar-la en els diferents espais públics on s’hi exposarà i hi podran descobrir com les matemàtiques i l’art s’han relacionat al llarg de la història i com ho segueixen fent en l’actualitat.

‘Martemàtiques’ ja s’ha exposat a Cervera, Vielha i Sort, després de la Seu d’Urgell també passarà per Balaguer, Solsona, Tremps, el Pont de Suert, Tàrrega, les Borges Blanques, Mollerussa i Lleida.