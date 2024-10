Integra Pirineus organitza a la Seu una xerrada sobre suport conductual positiu

Cartell de la xerrada sobre suport conductual positiu a la Seu

Dilluns vinent, 7 d’octubre, tindrà lloc a la Seu d’Urgell una xerrada sobre eines de suport conductual positiu per a trastorns de conducta. L’acte tindrà lloc a les sis de la tarda a la Sala de la Immaculada. En la ponència es reflexionarà sobre les conductes disruptives, les seves possibles causes, com es pot entendre les persones que les tenen, i com buscar respostes i solucions a través de tècniques de suport conductual positiu.

La xerrada està adreçada principalment a familiars de persones amb discapacitat intel·lectual o professionals que tracten amb aquests col·lectius vulnerables. La ponent serà Laia Campo López, llicenciada en psicologia, especialitzada en psicologia clínica i amb un màster en teràpia de família. L’experta treballa actualment a l’Institut Pere Mata.

La proposta s’emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d’octubre. L’activitat l’organitzen la Fundació Privada Integra Pirineus i Dincat, amb el suport del Departament català de Drets Socials.