315 alumnes han fet, a Lleida, l’examen pràctic de conduir dins el Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens de la DGT i reforç també a la Seu i la Pobla de Segur

Un total de 315 alumnes de les autoescoles lleidatanes han fet, aquest dissabte, l’examen pràctic de conduir Classe B (turismes) dins la convocatòria extraordinària del Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens (PRO) impulsat per la Direcció General de Trànsit (DGT) per a ampliar el nombre d’exàmens pràctics de conduir a Lleida.
El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial de la Prefectura de Trànsit, M. José Soler, han fet el seguiment d’aquesta convocatòria extraordinària que s’ha dut a terme en dissabte en dos punts de la ciutat: un al carrer Til·lers, on s’han convocat a 160 alumnes entre el torn de matí i de tarda, i un altre al carrer Alcarràs del Polígon Neoparc, on s’han convocat 155 alumnes en torns de matí i tarda. Les proves de circulació es porten a terme entre les 8.00 i les 14.00h del matí i les 15.00 i les 19.00h a la tarda.
Els alumnes que participen en aquesta convocatòria extraordinària són alumnes d’autoescoles de tota la província de Lleida. Segons ha explicat el subdelegat, aquest pla pilot que la DGT ha posat en marxa a Lleida i Navarra, “ha comptat amb un total de 16 examinadors, 8 dels quals ja estan actualment destinats a Lleida i els altres 8 són examinadors que s’han desplaçats avui puntualment a Lleida dins del Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens”.
Crespín ha explicat que “avui s’examinaran al llarg del dia 315 alumnes. Una xifra important, sens dubte” i ha subratllat que “si les autoescoles haguessin facilitat un llistat amb 1.000 alumnes, avui s’estarien examinant a Lleida 1.000 alumnes perquè la DGT hagués organitzat un dispositiu suficient per a absorbir aquesta demanda”.
El subdelegat ha volgut destacar també que la posada en marxa d’aquest pla pilot a Lleida “és un procés que requereix una corresponsabilitat per part de totes les parts perquè no només depèn de la capacitat de la DGT per a fer exàmens pràctics o de la disponibilitat d’examinadors, sinó que també hi ha una responsabilitat per part de les autoescoles que han de tenir capacitat per a fer les pràctiques, així com la suficient planificació de professors i vehicles”.
Crespín ha volgut destacar que, de forma paral·lela a la convocatòria extraordinària d’exàmens pràctics, la DGT Lleida ha reforçat, tal com es va comunicar a les autoescoles de la província, el servei en els centres de La Pobla de Segur i de La Seu d’Urgell.
Per exemple, la DGT Lleida ha organitzat un dispositiu en el centre de La Seu, per a que el proper dilluns 18 de maig es puguin dur a terme 73 proves de circulació i el dijous 28 de maig 97 més, és a dir 170, un 60% més de proves en relació a la mitja de 51 exàmens pràctics per dia d’examen en aquest centre aquest any 2026.
Pel que fa al centre de La Pobla, la DGT Lleida té disponibilitat per a dur a terme 74 proves de circulació aquest mes de maig, un 85% més de la mitja habitual.
Segons les dades facilitades per la DGT Lleida, la mitja setmanal d’exàmens teòrics de totes les classes de permís aquest 2026 es de 350, mentre que la mitja setmanal d’exàmens de circulació de totes les classes de permís és de 255.
El subdelegat ha recordat que Lleida compta des de principis d’aquest any amb examinadors itinerants de forma continuada per a incrementar les proves pràctiques i que la Prefectura provincial ha posat en marxa mesures complementàries de reorganització interna, així com la realització voluntària d’hores extres per part del personal examinador.
Aquestes mesures, així com la posada en marxa a Lleida del Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens, van ser comunicades pel subdelegat del Govern i la cap provincial de la Prefectura de Trànsit a la junta directiva de l’Associació provincial d’Autoescoles en una reunió de treball celebrada a la seu de la DGT Lleida el passat 30 d’abril el passat. La finalitat de la reunió, tal com va assenyalat José Crespín, “coordinar de forma conjunta aquesta convocatòria extraordinària que vol donar resposta a les demandes del sector de les autoescoles”.
La DGT Lleida va sol·licitar en el decurs d’aquesta reunió que totes les autoescoles de la província facilitessin un llistat amb la identitat dels alumnes que estiguessin preparats per a fer la prova de circulació de Classe B, incloent en el llistat els alumnes que ja s’haguessin presentat en alguna convocatòria anterior i no haguessin superat la prova.
La relació facilitada pel conjunt d’autoescoles lleidatanes suma 315 alumnes que són els que avui han participat en aquesta convocatòria extraordinària d’exàmens, una xifra molt allunyada dels 5.000 alumnes que, segons les autoescoles lleidatanes, ja estan preparats per a fer l’examen.
La DGT avaluarà, a partir d’ara, els resultats d’aquesta experiència pilot a Lleida amb l’objectiu d’estendre el model a altres províncies en cas necessari, reforçant el seu compromís amb un sistema d’accés al permís de conduir transparent, dimensionat i ajustat a la demanda real.
3.473 proves pràctiques Classe B entre gener i abril i un 51,71% d’aptes
En els primers quatre mesos d’aquest any, la DGT Lleida ha dut a terme un total de 4.344 proves de circulació de tots els tipus de permís, amb un percentatge d’Aptes del 56,01. En el mateix període del passat any, es van realitzar 4.417 exàmens pràctics amb un percentatge d’aprovats del 56,51.
Del total de 4.344 proves de circulació fetes entre gener i abril d’aquest any, la gran majoria, 3.473, corresponen al permís Classe B (turismes), una xifra superior a les 3.410 proves pràctiques realitzades durant el mateix període de 2025. El percentatge d’alumnes que han superat la prova pràctica en els primers quatre mesos d’aquest any és del 51,71.
La província de Lleida té, actualment, segons les dades facilitades per la DGT Lleida, 49 autoescoles i disposa de 224 professors.