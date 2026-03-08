La Seu: A partir de dilluns es podran presentar les sol·licituds per a optar al Bo Lloguer Jove 2026

El pròxim dilluns, 9 de març, a partir de les 9:00 i fins el 13 de març, a les 14:00 hores, es podran presentar les sol·licituds per a poder optar a les subvencions de Bo Lloguer Jove 2026. Les persones físiques d’entre 18 i 35 anys que, en aquest any natural, tinguin fins a 35 anys (l’edat de 35 anys inclosa) i hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
Al respecte d’aquesta convocatòria, és preferible la tramitació via telemàtica https://habitatge.gencat.cat/BoJove o presencialment al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell demanant cita prèvia al telèfon 973 35 00 10 o al mateix de l’Ajuntament o al web laseu.cat.
Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.
Per a conèixer els requisits o accedir a més informació, es pot accedir a aquest ENLLAÇ.