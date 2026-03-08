La Sala l’Única, a la Seu, enceta una programació d’improvisació

La Sala l’Única, de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, enceta aquest mes de març una proposta de programació regular que durarà fins al mes de juny. Cada segon divendres de mes, l’espai oferirà un “Matx d’Impro”, en què les participants del grup d’improvisació de l’escola oferiran una vetllada de comèdia, teatre i improvisació.
La nova activitat s’estrenarà la setmana entrant, el 13 de març (20 h), amb l’espectacle ‘COMED.I.A’ amb la Companyia La Brava. Des del centre teatral urgellenc animen l’espectador a “descobrir el vertigen de no saber què passarà, ni com, ni on, ni quan, ni amb qui”, sense saber-ho “ni tan sols els intèrprets que es llancen de cap a jugar sense límits per a crear escenes”.
Així doncs, les participants del grup d’improvisació de l’Escola de Teatre “saltaran a l’escenari per a enfrontar-se en un Matx d’Impro”, que consisteix en “un vespre de comèdia, teatre i improvisació on pot passar de tot”. La durada és d’uns 70 minuts i s’adreça a tots els públics a partir de 8 anys. L’entrada té un preu de 2 euros en venda anticipada i 4 euros a taquilla. L’organització ofereix entrada gratuïta als espectadors que hi vinguin disfressats.