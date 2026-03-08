El XX Concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa

Quasi paral·lelament a una nova edició de la Copa del Món femenina d’esquí alpí, a la pista l’Àliga de Soldeu el Tarter”, (27, 28 de febrer i 1 de març), validada per la FIS l’any 2013, el Pas de la Casa acaba de celebrar el 28 de febrer i el primer de març de 2026, la 20a edició del Concurs d’Escultures de neu, organitzat pel Departament de Cultura del Comú d’Encamp. L’edició d’aquest any era inspirada en la mitologia ibèrica. Així que la temàtica era sobre les llegendes i figures, entre elles l’esfinx.
Després de dues temporades sense poder realitzar-se per la manca de neu, aquest any s’ha gaudit d’una bona i qualitativa participació. Amb més d’una cinquantena de propostes, s’han seleccionat 24 parelles de participants, i al concurs, finalment, s’han exposat les obres de 6 parelles d’artistes professionals i altres sis parelles en la categoria d’estudiants.
El primer premi va ser per a la obra ”Therion”, escultura realitzada per Arnau Orobitg i Mandarine Stillwagoon. Segurament inspirada en la figura ibèrica de l’esfinx de “Bazalote”, però formada per un cos de toro alat i el cap d’una persona humana. Els autors han presentat una obra perfecta i s’ha de constatar que els dos artistes ja havien estat guardonats l’any 2023.
En una altra línia, s’ha de dir que Arnau Orobitg és, alhora, un poeta i que juntament amb Arnau Obiols van editar el llibre “Xant de cabrota” (2024) dedicat als ocells ja que la cabrota (Strix aluco) és una au rapinyaire nocturna i és considerada una figura misteriosa dels boscos. Tanmateix és un bioindicador dels hàbits forestals, alhora que té una gran sensibilitat als canvis climàtics, per la qual cosa és considerat un ocell a protegir.
Recuperant l’esfinx de la proposta d’escultures de neu, té el seu origen en l’art grec i es composa d’una figura amb cos d’animal i cap de persona humana. Les més importants es troben a Egipte.
Llàstima de l’efímer de les escultures de neu, perquè mereixerien ser un art en majúscules per a omplir d’imatges els paisatges de neu per a gaudir dels artistes i estudiants que han propiciat un col·lectiu important al país.
En la categoria d’estudiants els guanyadors van ser David Delgado i Clàudia Pórtoles, els quals portaven les eines que ells mateixos havien elaborat de forma artesanal. La seva escultura guanyadora va ser “La Pesanta”, una figura mitològica de la cultura popular de Catalunya. Té forma de gos molt gran (o gat) i que segons la llegenda, a les nits, entra a les cases i treu el son als seus habitants.
Tanmateix, els organitzadors, amb el suport del conseller de Cultura del Comú d’Encamp, Joan Sans, varen crear un tercer premi que va ser el “Premi del públic”. Aquest guardó el van guanyar Joan Pradell i Valentina Marotta, amb l’escultura “Culebre”. Era una serp envoltada d’ales gegants que recorda a antigues serpents mitològiques o alades.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).