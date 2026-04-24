La sessió de primavera de l’ACPE posa de manifest el moment decisiu que travessa Europa

Aquest divendres ha finalitzat la sessió de primavera de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que s’ha celebrat a Estrasburg del 20 al 24 d’abril. Per part de la delegació andorrana han participat Berna Coma, Meritxell Alcobé i Susanna Vela. La trobada s’ha centrat en el moment decisiu que travessa Europa, en què es fa imprescindible un lideratge ferm per a defensar els valors democràtics, els drets humans i l’estat de dret.
La cap de la delegació, Berna Coma, ha intervingut tant en el debat sobre la discriminació per motius de religió com en el relatiu a la implementació del Conveni d’Istanbul i la promoció d’una cultura del consentiment. En aquestes intervencions, ha posat en relleu que la Constitució del Principat d’Andorra garanteix la llibertat religiosa i assegura la convivència entre confessions en un marc de neutralitat de l’Estat, i ha reiterat el suport d’Andorra als informes de Zita Gurmai. Al mateix temps, ha destacat els avenços legislatius i en l’atenció a les víctimes, i ha insistit en la importància de reforçar l’educació i la sensibilització per a prevenir la violència envers les dones.
D’altra banda, en el debat sobre la lluita contra la discriminació per motius de religió, ha participat la consellera general, Susanna Vela, que ha defensat la llibertat de creença – inclòs el dret a no tenir-ne – com a dret fonamental, alhora que ha alertat de l’augment de la intolerància religiosa i ha reclamat més educació, diàleg interreligiós i garanties jurídiques. En aquest sentit, també ha fet referència al cas andorrà, subratllant la necessitat de continuar avançant per a assegurar una plena coherència entre el marc institucional i l’exercici efectiu dels drets.
Pel que fa al debat sobre l’impacte de les violències i els discursos d’odi en la política, cada cop més prolífics, ha intervingut la consellera general Meritxell Alcobé. Concretament, ha recalcat la importància sobre la participació democràtica i ha defensat el reforç dels marcs legals i d’una cultura basada en el respecte i el diàleg.
En relació amb altres debats, cal destacar que les iniciatives sobre l’abolició universal de la pena de mort, el dúmping social i l’explotació laboral, així com la protecció dels drets d’autor en l’era de la intel·ligència artificial, han estat aprovades amb el vot favorable de Berna Coma i Susanna Vela.
Paral·lelament als treballs del plenari, les representants andorranes han participat en les xarxes i comissions de les quals són membres, en el marc habitual de seguiment dels treballs de l’Assemblea.
Finalment, la sessió també ha acollit el lliurament del Premi Museu del Consell d’Europa 2026 al Young V&A de Londres, reconegut per situar infants i joves al centre de l’experiència cultural i fomentar la creativitat i la participació.