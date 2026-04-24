Inaugurada la Biblioteca Municipal de la Pobla de Segur

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha inaugurat aquest divendres la Biblioteca Municipal de La Pobla de Segur, que està integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, rep el suport del Departament de Cultura i de la Central de Biblioteques de Lleida. “Amb la nova ubicació i l’ampliació, passem d’un equipament que funcionava, i que s’utilitzava, a un equipament renovat, que mira clarament cap al futur”, ha dit la consellera Hernández durant la inauguració.
La consellera ha apuntat que aquesta biblioteca és un exemple de com treballar conjuntament per als Drets Culturals i fer que la cultura sigui accessible per a tothom. “Les biblioteques són una de les eines més potents que tenim per a garantir la igualtat d’oportunitats. Per a moltes persones, la biblioteca és la porta d’accés a la cultura”, ha apuntat Sònia Hernández que també ha afegit que “són espais comunitaris, que mantenen viu el poble, que combaten el despoblament rural, són punts de trobada, entre persones, entre generacions”.
L’equipament que s’ha inaugurat avui divendres, i en funcionament des de principis del mes d’abril, té una superfície de 475 m2 dividits en 2 espais. L’edifici té un pas intern que connecta l’Avinguda Madrid i l’Avinguda Catalunya, des d’on s’accedeix a les dues parts de la biblioteca, amb accessos independents.
La inversió total en l’equipament ha estat de 2.069.907,01 euros. L’Ajuntament de la Pobla de Segur ha aportat 1.063.487,84 euros, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha aportat amb 909.735,2 euros i la Diputació de Lleida ha aportat 96.683,97.
Sistema de Lectura Pública de Catalunya
La Pobla de Segur, al Pallars Jussà, disposa de servei bibliotecari des de l’any 1959. La biblioteca formava part de les biblioteques de l’Obra Social de “La Caixa” que el 1997 passa a ser de titularitat municipal. Fins a l’any 2004 el municipi va rebre el servei del Bibliobús Pere Quart i l’any 2016 la biblioteca es va integrar al Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC).
Formar part de l’SLPC permet a les biblioteques disposar d’un seguit d’ajuts i serveis facilitats pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya entre els quals es poden destacar:
- Accés als ajuts per a la compra de nous fons bibliogràfics.
- Esdevenir punt del Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari.
- Possibilitat d’accés per part dels seus usuaris a la resta de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i a la biblioteca digital Biblio Digital.
- Programació d’activitats de foment de la lectura organitzades pel Departament de Cultura.
- Formació continuada als usuaris i professionals.
- Catàleg únic per a accedir al fons de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
- El municipi podrà ampliar la seva oferta cultural amb les línies d’activitat de promoció de la lectura i la cultura que ofereix el Servei de Biblioteques de la Generalitat i acollir-se a les línies de subvenció per a l’adquisició de llibres.
- Les biblioteques integrades poden optar a les línies de subvenció que convoqui el Departament (projectes, obres de construcció, obres de manteniment o reforma, projectes d’accessibilitat, entre d’altres).
La Central de Biblioteques de Lleida ofereix els serveis de suport en relació, entre d’altres, amb la formació del personal, la gestió dels fons documentals, les activitats de difusió i el suport en l’actualització del Catàleg col·lectiu del Sistema de Lectura Pública.
Actualment l’SLPC compta amb un total de 456 equipaments (441 biblioteques i 15 bibliobusos), dels quals 53 biblioteques són a la demarcació de Lleida.
Posteriorment, la consellera Hernández també ha fet una visita institucional a l’Ajuntament de la Pobla de Segur.