La serenitat és la clau de la salut mental

Omar El Bachiri. Psicòleg

Quan hi ha coherència entre els nostres pensaments i el nostre comportament, rarament patim trastorns mentals. Això sí, estic parlant de problemes mentals adquirits, no desenvolupats per alguna anomalia cromosòmica, cerebral o del sistema nerviós central. Quan la causa prové d’aquesta segona part, és una qüestió molt diferent i, per tant, la teràpia a seguir també ho és. Aleshores, em centro en la que depèn totalment de nosaltres, de la nostra interacció social, de la manera en la qual interpretem les situacions o la realitat. Així doncs, la serenitat significa està en calma mentalment, és un conjunt d’emocions i sentiments que ens aporten benestar i això, només és possible quan accepten la realitat.

Podem estar d’acord o no amb ella, però acceptant les situacions és com millor treballa el nostre cervell perquè s’evita la dissonància cognitiva, que és la guerra interna (vull fer això, però faig allò). Per tant, la nostra ment no es tanca en banda i pot buscar les millors solucions als conflictes. Dit d’una altra manera, les afronta com un repte i no com una guerra evitant, així, estressar l’organisme. És a dir, estem passant per un moment difícil o se’ns presenta de cop i volta i lluny d’esverar-nos, mantenim la calma, som capaços de controlar-nos i no deixar-nos emportar per les emocions i sentiments del moment. Així doncs, la serenitat és sinònim de la gestió emocional adequada, de saber quan, on, amb qui i, sobretot, en quin grau expressar-les.

Igualment, també gràcies a ella podem adaptar-nos a les noves situacions o ambients, tant laborals, com familiars perquè sempre busquem el motiu principal del motiu de per què ens perjudica. Som conscients que els canvis comporten noves experiències i no sempre han de ser agradables, però, així i tot, no permetem que ens alterin l’estat anímic. Som d’una manera en concret, amb una personalitat encaminada a gaudir en tot moment o, si més no, a no patir per coses insignificants, només ens alterem quan la nostra vida està en joc.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.