La Serenalla Market, allà on hi és tot

Una edició anterior de l’espai de debat Àgora en el marc de la Serenalla (Comú de la Massana)

Del dijous al diumenge, del 13 al 16 de juliol, se celebra al Prat Gran, a la Massana, la Serenalla Market. La iniciativa proposa diferents zones en les quals es poden trobar parades que ofereixen activitats participatives, gastronomia, música, un mercat de proximitat, mercat vintage, food truks, etc.

La Massana es transforma durant la Serenalla Market amb la participació d’entitats, comerços i associacions que fan les delícies del públic. Nombrosos establiments oferiran els seus productes: roba, complements, cosmètica, bijuteria, joies i artesania, entre moltes coses.

La zona gastronòmica és un altre dels grans atractius de la Serenalla amb una àmplia varietat d’elaboracions per a satisfer els paladars. D’altra banda, l’esdeveniment no s’oblida de la sostenibilitat i a través de la col·laboració de FEDA es parlarà de l’economia circular, entre d’altres. També hi haurà espai per a parlar sobre la salut.