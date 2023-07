11 de juliol, Dia Mundial de la Població: Els reptes demogràfics

El Dia Mundial de la Població se celebra l’11 de juliol de cada any per iniciativa del Consell d’Administració del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). El seu objectiu primordial és crear consciència en relació amb totes les problemàtiques que actualment afecten la població del món, sobretot en assumptes relacionats amb el creixement i desenvolupament dels pobles.

Per què se celebra el Dia Mundial de la Població?

El Dia Mundial de la Població va ser proclamat a l’any 1989, quan la Terra superava els cinc mil milions d’habitants.

Anteriorment, el 1968 els líders mundials van proclamar que els individus tenen el dret humà bàsic de determinar lliurement i responsable el nombre i l’espaiament dels seus fills.

Quaranta anys després, els mètodes anticonceptius moderns romanen inassequibles per a centenars de milions de dones i homes.

Que la població pugui planejar les seves famílies implica que puguin planejar la seva vida, vèncer la pobresa, millorar la salut de les mares i els fills, aconseguir una major equitat de gènere, disminuir la mortalitat materna i sostenir la joventut.





Quantes persones hi ha al món?

D’acord amb els estudis estadístics realitzats en els darrers anys, es calcula que la taxa de creixement de la població mundial és de gairebé 83 milions de persones.

Actualment hi ha 7.888 milions habitants de tot el món i s’espera que per al 2030 sobrepassi la xifra dels 8.600 milions.

En aquest sentit, el paper de l’Organització de les Nacions Unides ha estat determinant per a posar en marxa programes de treball, concernents a la població i el desenvolupament. Per això, ha comptat amb el suport de diferents organismes internacionals, els mitjans de comunicació i la societat civil en general.





Xina i l’Índia, els països més poblats del planeta

La Xina i l’Índia són els països que tenen un nombre més gran d’habitants respecte a la resta del món.

Aquestes dues grans nacions, ubicades al continent asiàtic, allotgen el 61% de la població. Només a la Xina habiten 1.412 milions de persones, mentre que a l’Índia hi ha 1.408 milions, que units representen gairebé el 37% de tota la humanitat.

No obstant això, s’estima que en els propers anys l’Índia superarà la Xina i hi haurà un creixement important de població als països més pobres.

D’acord amb estudis més recents, es preveu una reducció de la fertilitat que impedirà el creixement poblacional a nivell mundial, que portarà com a conseqüència un envelliment de la població adulta i que tindrà un impacte negatiu a l’economia, els sistemes de salut i d’assistència social de manera globalitzada.





Lemes per al Dia Mundial de la Població

Anualment el Dia Mundial de la Població, cada any, és celebrat amb un lema diferent, donant rellevància als assumptes més importants que afecten la humanitat i d’aquesta manera contribuir a viure en un món millor. Aquests són els darrers lemes:

Any 2023: El poder de la igualtat de gènere: Donar veu a les dones i les nenes per a desbloquejar les infinites possibilitats del nostre món.

Any 2022: Cap a un futur resilient per a un món de 8000 milions de persones: aprofitar les oportunitats i garantir els drets i les opcions per a tothom.

Any 2021: Els drets i les opcions són la resposta: prioritzar els drets en matèria de salut reproductiva de totes les persones.

Any 2020: “Posant fi al COVID-19: com salvaguardar la salut i els drets de les dones i les nenes”.

Any 2019: “Dia Mundial de la Població 2019”.

Any 2018: “La planificació familiar és un dret humà”.

Any 2017: “Planificació familiar, per empoderar les persones i contribuir al desenvolupament dels països”.

Any 2016: “Invertir en els adolescents”.

Any 2015: “Poblacions vulnerables en situacions d´emergència”.

Any 2014: “Invertint en la joventut”.

Any 2013: “L’embaràs a l’adolescència”.

Any 2012: “Accés universal als serveis de salut reproductiva”.

Any 2011: “Som 7 mil milions”.

Any 2010: “Que ho tinguin en compte: Digui el que necessita”.

Any 2009: “Combatre la pobresa: educar les nenes”.