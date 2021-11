La selecció d’escacs aconsegueix una victòria i unes taules al campionat dels Petits Estats d’Europa

La selecció andorrana d’escacs al campionat dels Petits Estats d’Europa ha viscut aquest dilluns una bona jornada, ja que ha assolit la victòria al matí i un empat al matx de la tarda.

A les 9 hores ha començat el matx de la ronda 2 del torneig contra Liechtenstein amb el marcador 3-1 a favor dels andorrans. El Gran Mestre Òscar de la Riva (2466 ELO FIDE) s’ha imposat al Mestre FIDE Marcel Mannhart (2142 ELO FIDE), així com Serni Ribera (2070) a Renato Frick (1944) i Jose Ribera (2061) que ha guanyat a Hans-Jörg Illi (1958). L’única derrota de l’equip d’Andorra aquest matí ha estat la del Mestre FIDE Raül Garcia (2094) contra el també Mestre FIDE Willy Iclicki (1979).

La ronda 3 s’ha iniciat a les 15.30 hores i ha acabat amb un empat per a l’equip andorrà vers l’amfitrió, Malta, per 2 a 2. El GM Òscar de la Riva ha perdut contra el Candidat a Mestre Jake Darmanin (2106), així com Jose Ribera, que no ha pogut superar al Mestre FIDE Clarence Psaila (1923). El Mestre FIDE Felipe Porras (2326) s’ha imposat al Candidat a Mestre Duncan Vella (1981) i Serni Ribera ha fet taules contra Peter Sammut Briffa (1937).

Andorra juga demà una única ronda, a les 15 hores, contra l’ESNA Women, un equip format íntegrament per dones de diferents països dels Petits Estats d’Europa que s’ha format per a substituir San Marino, que aquest any no ha pogut estar present.