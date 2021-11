El passaport COVID per accedir a la restauració a Catalunya entrarà en vigor aquest divendres

El passaport COVID per accedir a la restauració, els gimnasos i les residències entrarà en vigor aquest divendres, a la mitjanit, segons ha anunciat aquest dilluns el conseller de Salut de Catalunya, Josep Maria Argimon, en una compareixença al Palau de la Generalitat. El conseller ha demanat guardar el document per no haver-lo de tornar a baixar cada cop.

Argimón ha explicat que ara per ara hi ha 6.000 entrades al minut a la pàgina web de La Meva Salut. La setmana del 22 al 28 de novembre s’han descarregat 1.816.361 certificats digitals COVID. Aquest diumenge en van ser 348.894. En total s’han generat a Catalunya 10.421.142 certificats.

El Govern català va suspendre l’obligatorietat d’ensenyar el passaport COVID divendres perquè la pàgina web s’havia saturat des de dijous, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar-ne el seu ús.