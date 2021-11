El Servei d’Ocupació i Turisme organitzen un curs de capacitació en atenció al visitant

El Servei d’Ocupació del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, i el ministeri de Turisme i Telecomunicacions han organitzat una nova edició del curs de capacitació en atenció al visitant.

L’objectiu d’aquesta formació és activar les habilitats comunicatives pròpies dels treballadors en la seva relació amb els visitants per poder atendre els seus requeriments i les seves necessitats, així com oferir-los els coneixements per informar correctament les persones que visiten el país sobre els productes turístics d’Andorra. El Govern emetrà els certificats d’assoliment del curs.

Aquest curs està dirigit a persones inscrites al Servei d’Ocupació que vulguin orientar la seva recerca laboral en l’atenció al client de cara a la temporada d’hivern. És un curs gratuït per a tots els participants i té una durada de 8 hores. S’han pogut beneficiar de la formació un total de 10 persones.