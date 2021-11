Encamp organitza cinc tallers de reciclatge per la Setmana europea de prevenció de residus

El Comú d’Encamp promou conjuntament amb diferents entitats del país, en el marc del Pla Nacional de Residus i la Setmana europea de prevenció de residus, diferents accions de sensibilització per conscienciar a la població de la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar residus.

Diferents departaments del Comú d’Encamp han preparat cinc tallers virtuals a través del canal de youtube per a la confecció de material quotidià o de decoració nadalenca amb material reciclat que seran dirigits per l’equip de professores de l’escola d’arts del comú.

Dimecres 24 de novembre, a les 15 h l’escola de manualitats ensenyarà com realitzar un calendari d’advent amb cartrons de paper higiènic, a les 17:30 h l’escola de restauració explicarà com fer dues casetes decorades amb fusta i a les 19 h l’escola de costura, farà en directe la confecció d’un portaentrepans.

El dijous 25 de novembre serà el torn a les 16 h de l’escola de punta de coixí que farà un taller per confeccionar necessers i moneders amb roba de texà reciclat. I els actes clouran amb l’escola de teatre, amb una petita representació dels alumnes més petits sota del títol “Volem un planeta net”.

Des de l’Àrea de Jovent, durant les darreres setmanes han elaborat uns refugis d’hivern per als ocells amb material de rebuig, i dimecres a les 15h, amb l’ajuda dels banders comunals, els col·locaran en diversos espais verds de la parròquia.

Altres iniciatives de promoció de les 3R (Reduir, reutilitzar, reciclar)

El Comú d’Encamp ha engegat des de principis d’any diferents iniciatives a nivell intern per promoure també entre els treballadors la reducció de residus, el foment de la reutilització i el reciclatge. Per això s’han instal·lat diferents fonts d’aigua per tal de reduir el consum de plàstic d’un sol ús així com el repartiment de tasses de vidre entre els treballadors del Comú per a la utilització de les màquines de cafè o aigua, que es farà durant les properes setmanes.

Així mateix es col·locaran noves papereres compartimentades per afavorir la recollida selectiva de residus en les instal·lacions comunals.

Xifres de reciclatge a la parròquia d’Encamp

Pel que fa a la recollida selectiva, al 2020, a Encamp es van recollir selectivament 631 tn de paper/cartró, 336 tn d’envasos i 476 tn de vidre. A la parròquia es disposa també de 4 minideixalleries i dues deixalleries mòbils que es situen setmanalment en un aparcament comunal diferent, i han permès, juntament amb les deixalleries comunals parroquials, gestionar unes altres 641 tn de residus voluminosos i especials.

Per altra banda, la posada en funcionament d’una nova aplicació mòbil per millorar la qualitat del reciclatge, l’APP Reciclem bé, conjuntament amb tots els comuns i l’empresa encarregada del servei, està tenint una bona acollida per part de la ciutadania, ja que conté una informació detallada i de força utilitat per aprendre a reciclar correctament i que acumula més de mil descarregues a tot el principat.

Afers Socials posarà en marxa un nou rober solidari a Encamp

Amb l’objectiu de donar una segona vida a la roba i poder atendre les necessitats de les persones amb risc d’exclusió social, el Departament d’Afers Socials del Comú d’Encamp posarà en funcionament a partir del mes de gener un nou rober solidari al carrer del Mirador, concretament a la planta baixa de l’edifci Anyó.

El rober obrirà un dia a la setmana, i tothom qui vulgui podrà dipositar-hi la roba o material tèxtil, complements, etc. que estiguin en bon estat i es puguin reutilitzar. Es podrà contactar directament amb el Departament en el cas que no sigui possible anar-hi el dia d’obertura, previst pel dimarts al matí, enviant un correu a aferssocials@encamp.ad.

Actualment a la parròquia hi ha diversos punts de recollida de tèxtil, i un acord amb Càritas. Aquesta nova iniciativa se suma a les ja existents per apropar el servei al ciutadà i evitar la sobrecarrega dels punts de recollida de residu tèxtil.