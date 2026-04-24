L’Escola Agrària del Pallars impulsa noves accions formatives per a fomentar la innovació en el sector apícola

L’Escola Agrària del Pallars, centre públic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya, reforça la seva aposta per la transferència de coneixement i la formació especialitzada amb una nova programació de cursos centrats en l’apicultura. Aquesta iniciativa respon a la necessitat creixent de professionalització i actualització tècnica del sector, així com a l’interès de noves persones productores per a incorporar-se a l’activitat apícola.
La proposta formativa combina continguts teòrics i pràctics i té com a objectiu facilitar eines útils i aplicables a la realitat del territori. Les sessions es desenvoluparan tant a les instal·lacions del centre com en explotacions professionals de la comarca, per a garantir una experiència d’aprenentatge vinculada al context productiu real.
Les formacions s’inicien dissabte i diumenge, dies 25 i 26 d’abril, amb el ‘Curs bàsic d’apicultura’, que ofereix una introducció integral a l’activitat, amb continguts orientats a adquirir les competències essencials per a iniciar i gestionar correctament una explotació apícola. El programa inclou coneixements sobre el maneig de les arnes, la salut de les abelles i l’organització dels apiaris, combinant sessions teòriques amb pràctiques en entorns professionals.
Seguidament, el curs de ‘Cria de reines en apicultura’, que se celebrarà els dies 29 i 30 d’abril (dimecres i dijous), aproparà tècniques actualitzades i simplificades per a fer-les accessibles al conjunt del sector. Aquestes metodologies, difoses per especialistes reconeguts internacionalment com Gilles Fert, permeten integrar la cria de reines en el funcionament habitual de les explotacions orientades a la producció de mel i pol·len. L’objectiu és facilitar que les persones apicultores incorporin aquestes pràctiques al seu dia a dia de manera efectiva i pràctica.
La programació es completarà amb una formació específica sobre inseminació de reines, que tindrà lloc el 23 de maig, ampliant l’oferta de coneixement tècnic avançat disponible per al sector apícola.
Amb aquesta programació, l’Escola Agrària del Pallars “reafirma el seu compromís amb la formació contínua i la modernització del sector primari, contribuint a la sostenibilitat, la competitivitat i el relleu generacional de l’apicultura”.