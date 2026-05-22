DA d’Andorra la Vella demana a la majoria «que s’anticipi i inverteixi en nous aparcaments»

Els consellers comunals de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, han plantejat, aquest divendres, en sessió de Consell de Comú, la necessitat de donar resposta a les necessitats presents i futures d’aparcament a la parròquia, tenint en compte l’augment de la població i de l’activitat comercial. “Cal anticipar-se i preveure on es pot invertir per a tenir més zones d’aparcament”, ha manifestat Astrié, “i no només al centre”. El conseller ha mostrat la seva preocupació perquè “cada cop és més difícil aparcar”.
Astrié ha posat l’exemple de bona gestió l’aparcament del Centre Ciutat, el qual va ser “una gran inversió”, o el Valira (més conegut com el de la Dama de Gel), que va llogar l’anterior corporació Demòcrata “per a anticipar-nos a la pèrdua d’aparcament a la zona del Fener”. Precisament, en la sessió de Consell de Comú s’ha aprovat la renovació del contracte d’arrendament d’aquest pàrquing comunal -amb una revisió del preu a l’alça-, per a garantir-ne la seva continuïtat per tres anys més, fet pel qual els Demòcrates hi han votat a favor.
Ara bé, i tenint en compte aquest augment del lloguer, Astrié ha demanat que es “repensi la mitja hora gratuïta per als turistes” que s’ofereix en l’actualitat, per a poder “compensar la pujada de preus”. El conseller ha recordat que l’eliminació d’aquests 30 minuts no suposaria un perjudici per als ciutadans del país, tenint en compte que tenen a la seva disposició la targeta PK, amb una hora gratuïta i descomptes sobre el preu d’aparcar.
D’altra banda, i durant el punt de l’ordre del dia en què s’ha informat sobre la liquidació del pressupost en aquest primer trimestre del 2026, Astrié ha alertat del baix percentatge d’execució de les inversions, del 7,8%. Ha demanat un calendari de licitacions “més àgil i ràpid, per a concentrar els concursos públics durant la primera meitat de l’any”, perquè “després anem tard i s’han de reconduir molts crèdits” per a l’any següent.
Finalment, i en una pregunta de Canturri sobre la reforma dels despatxos de l’aparcament Centre Ciutat, s’ha posat sobre la taula la possibilitat de tancar la sala de vetlles d’Andorra la Vella. «En l’actualitat no té pràcticament activitat», motiu pel qual els consellers de DA han demanat que s’informi millor d’aquest servei als ciutadans d’Andorra la Vella, així com a les funeràries.