Després dels dos primers eslàloms dels Campionats Nacionals britànics, un amb victòria de Bartumeu Gabriel, ahir, avui s’ha disputat el primer dels dos gegants que estan previstos en aquests dies de competició a Bormio (Itàlia). Xavi Cornella ha estat 9è, mentre que Gabriel ha acabat 24è.

Xavi Cornella ha completat la cursa en 51.98 i 57.74, que feien un total de 1.49.72, temps que el situava en la 9a posició a 1.76 del vencedor, l’italià Giovanni Zazzaro, amb 1.47.96.

Per la seva part, Gabriel, que en la primera mànega havia fet un bon parcial amb 51.73, en la segona se n’ha anat als 59.38 i ha sumat 1.51.11, a 3.15 del guanyador per finalitzar en la 24a plaça.

Nico Belcredi, entrenador: “Després d’una bona primera mànega, tant de Bartu com de Xavi, on acaben a 0.18 i 045, no s’han sabut adaptar a un traçat girat, arítmic i amb poca velocitat. Bartu ha fet un interior a la cinquena porta i Xavi no arriba a trobar el bon timming. Demà, un altre gegant”.

Vargas 25è i Courrieu 27è al descens FIS de Sella Nevea

Després de l’entrenament oficial d’ahir, Sella Nevea (Itàlia) ha acollit avui el descens FIS amb Matías Vargas i Kevin Courrieu.

Vargas ha finalitzat 25è amb 1.06.08, a 1.67 del vencedor, l’eslovè Miha Hrobat (1.04.41), mentre que Courrieu ha estat 27è amb 1.06.19, a 1.78. S’ha donat la circumstància que Courrieu ha fet exactament el mateix temps que altres dos corredors, els italians Michael Tedde i Martino Rizzo, amb qui ha compartit aquesta 27a posició.