La remodelació de la plaça de la Rotonda s’iniciarà a mitjans d’abril

El Consell de Comú n’ha adjudicat uns treballs que s’inicien en un període sense afluència de turistes al país i que completaran la connexió entre la part baixa i alta de l’avinguda Meritxell. La reforma quedarà enllestida a principi de juliol.

El Consell de Comú ha adjudicat la reforma de la plaça de la Rotonda amb l’objectiu que els treballs s’iniciïn a mitjan abril, durant un període sense afluència de turistes, i estiguin enllestits a principi de juliol.

L’embelliment vol afavorir la connexió entre la zona per a vianants de la part baixa de l’avinguda Meritxell i la part alta. Per això mateix, s’utilitzarà un paviment de granit similar al de l’eix comercial i es renovarà l’enllumenat. S’hi construirà, a més, una zona de repòs i una ubicació més privilegiada per a l’escultura La noblesse du temps, de Salvador Dalí -un dels elements més fotografiats pels turistes-, i també s’aprofitaran els treballs per fer un reforç estructural en una part del pont de la Rotonda.

Les obres s’han adjudicat avui a l’empresa PIDASA per un import de 661.859,50 euros.

L’inici d’un projecte més ampli al passeig del riu

La remodelació de la plaça de la Rotonda serà la primera fase d’una transformació integral del tram de passeig del riu entre la rotonda de la Dama de Gel i el carrer Prat de la Creu, que s’anirà desenvolupant en diversos exercicis segons el projecte ‘CentreS’ dels arquitectes Pere Cervós i Ricard de Deus, que va guanyar el concurs d’idees que es va presentar el febrer de l’any passat, poc abans de la pandèmia.

Una gran font amb llums de colors sobre el riu Valira, un passeig més ample i amb zones de repòs al voltant del riu per potenciar els desplaçaments a peu, i un espai on poder-hi fer activitats durant tot l’any. Aquests són els principals eixos del projecte guanyador del concurs d’idees per desenvolupar la plaça de la Rotonda i entorns que va convocar el Comú la tardor del 2019 per millorar l’atractiu de la zona. Al procés de selecció del projecte hi van prendre part el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, el Col·legi d’Enginyers d’Andorra, el col·lectiu de comerciants The Shopping Mile i tècnics i consellers del Comú del mandat passat.