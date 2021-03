Espot fa un balanç positiu de la visita dels Reis d’Espanya

El cap de Govern, Xavier Espot, ha valorat com un “autèntic èxit per Andorra” la primera visita d’Estat dels Reis d’Espanya al Principat. La visita arriba en un “moment oportú” després de la feina engegada des de la Constitució, i sobretot els darrers 10 anys, per reforçar la cooperació i el bon veïnatge entre ambdós països. En aquesta mateixa línia, Espot ha recordat que el nivell de cooperació és enorme “des de l’àmbit sanitari fins a l’àmbit fiscal” amb l’aprovació de diversos convenis per al benefici dels ciutadans. El cap de Govern ha recalcat que els Reis d’Espanya han pogut conèixer de primera mà la realitat d’Andorra. “Marxen amb un molt bon record i amb la convicció que les relacions van millor que mai”, ha assegurat.

Xavier Espot ha recordat que aquesta visita s’emmarca en els actes preparatoris de la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern, que Andorra acull l’abril d’enguany sota el lema ‘Innovació per al desenvolupament sostenible. Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’. Espot ha apuntat que la Cimera serà la propera ocasió que tindran les dues delegacions per continuar treballant, tot i que en aquest cas l’agenda serà molt més multilateral centrat en l’espai iberoamericà. “Andorra porta al seu ADN el multilateralismes i la resolució de conflictes per la via pacífica”, ha argumentat.

En relació a la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, Espot ha explicat que el Rei Felip VI s’ha interessat per l’impacte que ha tingut sobre Andorra i ha allargat la mà per unir esforços, sobretot per reactivar el sector turístic, cabdal per ambdós països. “Hem d’unir esforços perquè quan s’acabi la crisi enfocar l’endemà de la millor manera possible”.