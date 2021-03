PS + Independents d’Andorra la Vella lamenten que la majoria els menystingui sistemàticament

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Andorra la Vella lamenten que des de la majoria se’ls menystingui sistemàticament. Així, han posat de manifest que es convoquen els comuns per aprovar projectes sense tenir la informació necessària i que, si aquests tenen un pressupost inferior als 350.000 euros i no cal que passin pel Consell de Comú, ni se’ls informaria.

Els socialdemòcrates anaven a la sessió del Consell de Comú d’Andorra la Vella d’aquest divendres preparats per aprovar un projecte que consideraven beneficiós per a la parròquia, però un cop allà s’han adonat que el projecte que s’adjudicava havia patit una modificació “brutal” respecte al que s’havia pressupostat. Ha estat aleshores que han començat a sorgir dubtes i preguntes, i que s’ha sabut que la junta de Govern ho havia aprovat abans i tot de disposar del projecte, que encara no és definitiu perquè se’l revisaran la setmana que ve els tècnics.

Així, igual que amb el plec de bases per a la construcció i concessió del giny aeri al Pic de Carroi -en que a la corresponent sessió del Consell de Comú es va aprovar un esborrany-, els consellers de PS + Independents s’han hagut d’abstenir, a part de constatar que si no fos per l’import del projecte, superior als 350.000 euros, ni tan sols se’ls hauria informat.

En aquest sentit, han lamentat que no es convoquin les comissions i que la majoria defensi que no hi ha l’obligació legal de convocar-les, ja que, segons l’ordinació, és on es treballen i debaten els projectes, i per tant “sí que hi ha l’obligació moral”.

Així, han reiterat la seva voluntat de “treballar plegats pel bé de la parròquia i tots els ciutadans”, i que el que volen és “rigor, transparència i poder compartir i consensuar els projectes”.