Dissabte es formalitzarà el relleu pactat a l’alcaldia de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha anunciat aquest dilluns durant el ple ordinari que dissabte vinent, 18 de setembre, es formalitzarà el relleu a l’alcaldia de la ciutat, d’acord amb el pacte de legislatura signat entre Junts per la Seu i Esquerra Republicana de Catalunya. La renúncia es formalitzarà avui mateix.

El ple extraordinari està previst a les 12 del migdia, a la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc. Francesc Viaplana assumirà el càrrec durant un any i 9 mesos, temps proporcional als resultats obtinguts en les eleccions municipals del 2019. Cal recordar que Fàbrega ha ocupat l’alcaldia durant 2 anys i 3 mesos i ara passarà a ser vicealcalde.



A pocs dies del relleu, Jordi Fàbrega ha fet un balanç positiu de la feina feta al capdavant del consistori “en una situació gens fàcil com la pandèmia, que ho ha trastocat tot”. El batlle urgellenc ha destacat la bona entesa amb ERC: “No hem estat dos partits al govern, sinó un equip que ha empès de forma conjunta i en la bona direcció, pensant només en l’interès de la Seu i Castellciutat”. I ha afegit: “El desig és continuar treballant així”. Fàbrega ha valorat especialment la tasca duta a terme per minimitzar l’impacte de la COVID-19, l’inici del grau d’INEFC a la Seu d’Urgell, la construcció del CAP i del consultori mèdic de Castellciutat, o projectes com un heliport local i la base permanent dels GRAE a l’aeroport urgellenc.



Per la seva banda, el vicealcalde Francesc Viaplana ha ressaltat la complexitat de la primera meitat de la legislatura a causa del coronavirus, però s’ha mostrat satisfet de la unitat amb la qual s’ha treballat amb Junts per la Seu. “Cal fer un agraïment per com ha funcionat la presa de decisions i de representació conjunta”, ha subratllat. Viaplana també ha puntualitzat que ha estat “una sort” tenir a Jordi Fàbrega com a alcalde en un context sanitari com l’actual, ja que ser metge li ha permès interactuar amb la ciutadania i afrontar la pandèmia amb una base sòlida. “Espero que continuï igual de bé la nostra relació i afronto amb molta il·lusió aquesta nova etapa, que m’enorgulleix, ja que ser alcalde de la teva ciutat és l’honor més gran que hi pot haver”, ha asseverat.